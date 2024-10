Donald Trump vrea să le protejeze forțat pe femeile americane: "Fie că le place sau nu"

În cazul în care va obține un al doilea mandat la Casa Albă, Donald Trump a declarat miercuri seară, 30 octombrie, în Wisconsin, că va continua să fie un susținător al femeilor „indiferent dacă le convine sau nu”, conform celor relatate de The Guardian.

"Am spus: Ei bine, am de gând să o fac, indiferent dacă femeilor le place sau nu", a spus Trump. "Am de gând să le protejez" a mai declarat candidatul republican, relatează g4media.ro.

Aceste declarații au fost adoptate de echipa de campanie a lui Harris, în contextul dezbaterilor despre dreptul la avort și a îngrijorărilor mai ample legate de rolurile de gen și de autonomia într-o posibilă administrație Trump.

"Donald Trump crede că ar trebui să ia decizii cu privire la ceea ce faci cu corpul tău", a declarat vicepreședintele Kamala Harris într-o postare pe rețelele sociale. "Fie că vă place sau nu".

Pe parcursul anilor, candidatul republican a fost acuzat de multe ori de comportament sexual inadecvat, inclusiv recent, săptămâna trecută. Trump respinge, însă, toate aceste acuzații.

Trump le-a spus miercuri, 30 octombrie, celor prezenți la miting că a fost sfătuit să nu se descrie drept un „protector” al femeilor.

"Ei au spus: Domnule, cred că este nepotrivit să spuneți asta. Îi plătesc pe acești tipi cu o grămadă de bani; vă vine să credeți?", a spus Trump.

"Am spus: Ei bine, am de gând să o fac, indiferent dacă femeilor le place sau nu. Am de gând să le protejez. Am de gând să le protejez de migranții care vin aici. Am de gând să le protejez de țările străine care vor să ne lovească cu rachete și de o mulțime de alte lucruri."

