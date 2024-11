Andrei Ursu lansează avertismente legate de viitorul SUA sub domnia lui Trump FOTO Instagram/Donald Trump

Andrei Ursu, fiul disidentului politic Gheorghe Ursu, torturat și ucis în 1985 în beciurile Securității, crede că rezultatul alegerii lui Donald Trump președinte al SUA reprezintă un risc major pentru libertate și îi găsește lui Trump asemănări cu Putin, Hitler și chiar și Ceaușescu. Totodată, a explicat de ce imigranții au votat cu un candidat care vorbește de rău imigranții.

Andrei Ursu, care a plecat în SUA după ce Securitatea i-a omorât tatăl, explică de ce unii români din SUA l-au votat pe republican, care promite prigoana imigranților, în condițiile în care ei, la rândul lor, au fost în această postură.

”Eu sunt aici. De ce să-mi uzurpe mie alții locul? Am un restaurant românesc. De ce să mai vină altul să facă un restaurant românesc? Mai bine să se închidă granițele!”, spune acesta despre românii susținători ai lui Trump.

”Trump și Putin merg pe ideea „tu mă ajuți, eu te ajut, o mână spală pe alta și amândoi suntem curați„”.

Fiul disidentului Gheorghe Ursu vede un risc mare legat de politica viitorului președinte al SUA privind Ucraina, conform unui interviu acordat HotNews.ro.

„Eu cred că urmează vremuri cu un risc mare. Riscul de a tăia ajutoarele pentru Ucraina, ceea ce înseamnă că abandonăm Ucraina. Și s-o dăm pe mâna lui Putin. E plin de semne în acest sens. Putin și Trump și-au dat mâna la Reykjavik, mai de mult. În ultimul timp, au vorbit de șapte ori la telefon. Cei doi au o relație directă. Trump a avut afaceri în Rusia. Există cercetări la nivelul Congresului American cu date că Trump a fost favorizat în timpul alegerilor din 2016 de către trolii lui Putin. Congresul American a luat măsura de a penaliza Rusia pentru uciderea unor dizidenți, pentru uciderea unor jurnaliști ruși. Trump și republicanii lui s-au opus. Cei doi funcționează pe sistemul „tu mă ajuți, eu te ajut, o mână spală pe alta și amândoi suntem curați”, spune acesta.

Ursu consideră că pacea în Ucraina din punctul de vedere al lui Trump este pacea în termenii lui Putin.

”Ce pace e aia în care îi acorzi dreptate dictatorului? Care-i logica păcii ăsteia? Putin a fost atacat? Ori o asemenea pace încalcă orice bun simț, orice rațiune. Se încalcă „cu pace” ordinea internațională, justiția, dreptatea. Europa s-a chinuit după cel de-Al Doilea Război Mondial să impună aceste principii. Atacul lui Putin în Ucraina este complet ilegal, tu, „prin pace”, nu faci decât să acreditezi ilegalitatea, să spui nu au fost atrocități ale armatei ruse. Pacea lui Trump? E pacea în termenii lui Putin. Este o situație inacceptabilă și poate deveni un precedent. Intrăm într-o zodie a dictatorului care poate face orice are chef!, spune Ursu.

Acesta îl compară pe Trump cu Hitler și cu Ceaușescu.

”În România sunt mulți care se aliniază „păcii” lui Trump. Pacea lui Trump e o domnie a terorii. Hitler, cu un discurs similar, și-a impus Puterea. Deci, Trump apasă pe niște lucruri cu valență viscerală. I-a făcut pe foarte mulți oameni să se sperie de aceste fantoșe, de aceste păpuși otrăvite ale imaginarului. A creat un dușman convenabil, este același dușman convenabil care în 1933 în Germania a creat holocaustul. Dușmanul atunci era evreul. Trump folosește „magic” un limbaj al dezastrului, al calamității, al urgenței. Nicolae Ceaușescu și el vorbea la fel. La Timișoara, începând din 15-16 noiembrie 1989, erau „agenturile străine”, erau străinii. Deci, ce voiau? Voiau să ne fure țara, să ne distrugă identitatea națională. Păi, același discurs îl folosește și Trump astăzi. Trump are aceleași teme fasciste, „ne murdăresc sângele nației”, „vin și fac copii”, ne invadează și ne distrug. Sunt niște mesaje viscerale, cum spuneam, sunt bine alese și spuse cu multă nonșalanță. Există o reverberație viscerală, terorizează și creează frica. Americanii nu erau foarte naționaliști. Eu trăiesc acolo de 40 de ani și am umblat prin toată țara, am observat că exista foarte multă toleranță. Acum toleranța asta nu mai există!. „Fantomele” țin loc de gândire politică, minciuna, ignorarea dovezilor este acțiunea lor. Să nu uităm că Trump folosește un limbaj comun astăzi mișcărilor suveraniste din multe țări europene. Să nu uităm ascensiunea extremiștilor în Franța, în Germania, nu oriunde. Niște aberații care au fost preluate de niște lideri extremă dreapta, antisistem, antivaccin și pro-Putin. Până la urmă, uite, toate s-au aliniat și combinat letal”, spune fiul disidentului.

Acesta spune că Trump copiază temele abordate de ruși pentru a întări frica în americanii de rând.

”Trump a speculat narațiunea cu LGBT. Chestie care a apărut în discursul lui Putin acum vreun an. „Occidentul ne invadează cu homosexualii lui”. Altă chestie viscerală, nu? Îmi strică familia. Vor ca familia, scutul de protecție principal, să nu mai fie. Trump pare că a furat de la Putin. Este o migrație a discursului putinist către restul Europei, către America!, spune Andrei Ursu. Ursu mai spune că mulți dintre cei care au votat, au votat contra propriului interes, mai ales când vine vorba despre imigranți.

”Dar tendințele autoritare, autoritariste ale lui Trump și discursul urii pe care l-a promovat îmi dă fiori, sincer. Și nu cred că e om rațional care să nu facă aceste asemănări de discurs. Iată, cei care au votat, au votat contra propriului lor interes din cauza fantomelor de care vorbeam. Au votat minoritățile pentru Trump. Trump a spus că se va răzbuna pur și simplu. Plutește în aer acum un pay-back, cum se spune, o posibilitate ca prin legislația pe care o va impune să se întoarcă împotriva propriilor dușmani, dar și a propriilor votanți. Marea durere este iată nu numai faptul că se vor alinia mulți Puterii, ci și că răzbunarea nu va ierta pe nimeni. Va instala noi membri în Curtea Supremă și prigoana va fi posibilă. Vrea deportări, vrea legislați anti-gay. Economiștii au spus că numai această măsură va duce la o recesiune economică”, mai spune acesta.

