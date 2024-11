Incidente la alegerile pentru Casa Albă. Un bărbat a ameninţat că incendiază o secţie de votare și a fugit. A fost prins de Poliție și dus la audieri

Au început să apară incidentele la alegerile prezidențiale din Statele Unite. Astfel, în nordul statului New York, un bărbat a fost arestat după ce a ameninţat să incendieze o secţie de votare, relatează The Associated Press.

Bărbatul s-a dus să voteze la Fowler, o localitate situată în apropiere de frontiera cu Canada, către ora locală 6.30 (13.30, ora României), anunţă într-un comunicat Poliţia statului New York.

Bărbatului, care a fost condamnat în trecut cu privire la o infracţiune, i s-a spus că nu poate vota, pentru că nu s-a reînregistrat după ce a fost eliberat din închisoare.

El s-a înfuriat şi a amenințat că se va întoarce cu o armă sau că va da foc secţiei, potrivit poliţiei.

El a reuşit să fugă, însă a fost reţinut ulterior de către poliţia statului şi condus la un comisariat pentru a fi interogat.

Acuzaţii împotriva acestuia urmează să fie formulate în mod oficial.

