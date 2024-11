Indienii se roagă pentru victoria Kamalei Harris. „Ea va câştiga” FOTO/VIDEO

Cu cântece sacre, clopote şi ofrande de flori şi banane, un preot hindus din satul ancestral al Kamalei Harris, situat în sudul Indiei, s-a rugat pentru victoria ei, marţi, 5 noiembrie, în alegerile prezidenţiale, la câteva ore după ce vicepreşedinta SUA şi adversarul ei, Donald Trump, şi-au încheiat campaniile, transmite Reuters.

Ceremonia de la templul din Thulasendrapuram, în statul Tamil Nadu, a fost organizată de localnici, în prezenţa a peste o duzină de săteni şi câţiva turişti.

Bunicul matern al lui Harris, P.V. Gopalan, s-a născut în Thulasendrapuram în urmă cu mai bine de un secol, înainte de a emigra în capitala statului, Chennai. El a fost un oficial guvernamental de rang înalt.

🇮🇳🇺🇸 Villagers pray for the victory of Harris at Sri Dharmasastha temple in Thulasendrapuram, Tamil Nadu.

Thulasendrapuram is the ancestral village of the Democratic presidential candidate Kamala Harris. pic.twitter.com/U23roPuVmu