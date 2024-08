Echipa de campanie a lui Harris lansează produse cu fotografia virală a soțului ei. Cât costă produsele ”Throwback Doug” FOTO

Soțul Kamalei Harris, Doug Emhoff, a făcut recent valuri pe internet cu o fotografie cu el la 20 de ani, iar acum, soția sa, vicepreședintă și candidată la președinție, profită de asta.

Joi, campania lui Harris a lansat o nouă linie de mărfuri, cu o fotografie cu Emhoff mai tânăr cu părul șaten și bogat, bronzat și purtând un tricou turcoaz Laguna Beach.

Imaginea a fost postată pentru prima dată în 2020, subtitrând-o „#MeAt20”.

De când Harris și-a anunțat candidatura prezidențială, momentele virale de la albumul lui ”Brat” Charli XCX până la meme-uri au inundat internetul.

În ultimele zile, un utilizator de rețele sociale a dezgropat postarea lui Emhoff din 2020 și a reapărut imaginea. „Am nevoie de Gen z pentru a vedea această poză cu soțul lui Kamala în anii 80 pentru a-l face băiatul alb al lunii pe TikTok”, a scris utilizatorul X.

You wanted them, you got 'em. Use the code DOUG for 20% off, but don't tell them I told you that. pic.twitter.com/LPLThUQpaf