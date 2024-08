Lacrimile fiului lui Tim Walz au impresionat America: "Acesta este tatăl meu!" VIDEO/FOTO

În timp ce tatăl său a acceptat oficial nominalizarea Partidului Democrat pentru funcţia de vicepreşedinte, miercuri, într-un moment emoţionant care a câştigat instantaneu publicul Convenţiei Democrate (DNC) de la Chicago şi social media, fiul în vârstă de 17 ani al guvernatorului din Minnesota, Tim Walz, a sărit în picioare în lacrimi şi a aplaudat, relatează Reuters.

Pentru mulţi telespectatori de acasă, reacţia emoţionantă a lui Gus Walz faţă de tatăl său, în timp ce acesta vorbea la DNC a fost punctul culminant al discursului lui Tim Walz, scrie The Washington Post.

Guvernatorul de Minnesota, Tim Walz, se afla pe scenă pentru a accepta nominalizarea partidului său pentru funcţia de vicepreşedinţie în cea de-a treia seară a Convenţiei Naţionale Democrate, când atenţia s-a îndreptat rapid spre mulţimea din sală, unde fiul său, în vârstă de 17 ani, s-a ridicat în picioare cu lacrimi în ochi, a arătat spre scenă şi a spus: „Acela este tatăl meu!”

The people attacking or making fun of 17-year-old Gus Walz just don’t understand what JOY and LOVE are all about. They wish they had someone who cared as much about them as Gus does his dad.

