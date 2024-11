Lady Gaga a cântat la ultimul miting din campanie al Kamalei Harris. „Ţara se bazează pe tine” FOTO/VIDEO

În ajunul alegerilor prezidenţiale din SUA, Lady Gaga a urcat pe scenă la ultimul miting din campanie al Kamalei Harris din Philadelphia, Pennsylvania, şi a cântat „Edge of Glory” şi „God Bless America”.

Artista a îndemnat fanii să voteze pentru Kamala Harris şi apoi a interpretat un cover al cântecului „God Bless America” al lui Irving Berlin.

„Pentru mai mult de jumătate din viaţa acestei ţări, femeile nu au avut voce. Ne-am ţinut familiile unite. Am sprijinit bărbaţii în deciziile lor. Dar mâine, femeile vor face parte din luarea acestei decizii”, a spus ea.

.@ladygaga endorses Kamala Harris: "Today, I'm holding in my heart all the tough, tenacious women who made me who I am. I cast my vote for someone who will be a president for all Americans. Tomorrow, let's make sure all your voices are heard" pic.twitter.com/utTBhpIHIU