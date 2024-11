Înainte de politică, Donald Trump a construit o dinastie cu o moștenire de milioane de dolari, un nume de marcă și o mulțime de imobile scumpe.

Acum, acel brand - și acel nume - este sinonim cu Partidul Republican, diverși membri ai familiei Trump deținând acum influență. Copiii, nepoții, ginerii și nurorile președintelui american au fost alături de el pe scenă, atunci când a ținut discursul de victorie.

Odată cu Trump, care a câștigat un nou mandat de președinte al SUA, în urma alegerilor din 5 noiembrie, se pregătește să se întoarcă la Casa Albă și câțiva dintre cei mai importanți membri ai familiei.

Donald Trump Jr, cel mai mare dintre copiii lui Trump, și-a asumat un rol mai important în anii de când tatăl său a părăsit Casa Albă.

El a fost proeminent în mass-media în timpul selecției vicepreședintelui lui Trump, în persoana lui JD Vance, care, spune el, este un prieten. „Este o alegere incredibilă”, a spus el la Convenția Națională Republicană. „Cu adevărat o alegere grozavă.”

Nu a făcut niciun secret că senatorul din Ohio JD Vance, a fost prima sa alegere și și-a îndeplinit dorința.

Donald Trump Jr a fost căsătorit anterior cu Vanessa Trump, cu care are cinci copii. Acum este logodit cu Kimberly Guilfoyle.

La fel ca fratele său, Eric Trump, al treilea dintre copiii lui Trump, a făcut lobby pentru tatăl său cu privire la problemele importante pentru el, scrie BBC.

El și-a păstrat un profil mai puțin public decât fratele său mai mare, dar menține și o prezență de frunte în afacerea familiei Trump.

Ivanka Trump makes first appearance of 2024 campaign as she joins dad for victory speech https://t.co/PY2Treuq44 pic.twitter.com/3MUbPEr2xF