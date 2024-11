Melania Trump, soția președintelui reales Donald Trump, a lansat un mesaj de unitate pentru cetățenii americani miercuri, 6 noiembrie. Fostul fotomodel de origine slovenă a promis „propulsarea națiunii noastre înainte pentru totdeauna” înainte de revenirea la Casa Albă.

Soția lui Donald Trump a fost prezentă în campania electorală a republicanului la doar câteva evenimente, dar a urcat alături de el pe scenă la victoria covârșitoare după alegerile prezidențiale.

„Majoritatea americanilor au avut încredere că vom prelua această responsabilitate importantă. Vom apăra inima republicii noastre - libertatea. Anticipez că cetățenii națiunii noastre vor reînnoi angajamentul între ei și se vor ridica deasupra ideologiei de dragul libertății individuale, al prosperității economice și al securității”, a scris Melania Trump pe platforma X.

În primul mandat al lui Trump, prima doamnă a avut lupta împotriva bullying-ului drept cauză caritabilă principală.

„Energia, capacitatea și inițiativa americană vor aduna la un loc cele mai bune minți ale noastre pentru a propulsa națiunea noastră înainte pentru totdeauna”, a concluzionat Melania Trump.

The majority of Americans have entrusted us with this important responsibility.

We will safeguard the heart of our republic – freedom. I anticipate the citizens of our nation rejoining in commitment to each other and rising above ideology for the sake of individual liberty,…