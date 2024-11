"Sclav în casă", "selectat să culegi bumbac pe plantație": Mesaje rasiste pentru afroamericani după victoria lui Trump în SUA

Cetățenii SUA de origine afroamericană din mai multe state au fost vizați, în zilele de după alegerea lui Trump, de mesaje cu conținut rasist, transmise prin SMS.

În unele mesaje li se cere ”să se prezinte pe plantaţie pentru a aduna bumbacul” sau sunt anunţaţi că au fost ”selectaţi ca sclavi în casă”.

Locuitori afroamericani din patru state americane - North Carolina, Virginia, Alabama şi Pennsylvania - au raportat că au primit, în primele două zile de după alegerea lui Donald Trump ca preşedinte al Statelor Unite, SMS-uri anonime prin care li se cerea ”să se prezinte la o plantaţie pentru a aduna bumbacul”.

Informația a fost făcută publică de NAACP - una dintre principalele organizaţii pentru apărarea drepturilor afroamericanilor, relatează AFP.

NAACP a condamnat sever această evocare a sclaviei în America.

”O tristă realitate a alegerii unui preşedinte care a adoptat în mod istoric, iar uneori a încurajat (discursurile) urii se materializează în faţa ochilor noştri”, denunţă preşedintele NAACP, Derrick Johnson.

Expeditorul acestor mesaje text nu este cunoscut. Însă poliţia federală (FBI) a anunţat că este ”la curent” cu această campanie de ”SMS-uri rasiste”, fără să precizeze dacă a deschis o anchetă în acest sens.

Presa americană a dezvăluit, joi, că SMS-uri rasiste au fost trimise unor studenţi afroamericani în mai multe state, unele dintre SMS-uri purtând semnătura ”un susţinător al lui Donald Trump”.

”Ai fost selectat să fii sclav în casă pe plantaţia din Abingdon”, se poate citi pe o captură de ecran a unuia dintre aceste mesaje, postate pe reţele de socializare.

”Aceşti oameni simt că le cresc aripi pentru ca să spună sus şi tare ceea ce au gândit întotdeauna în linişte”, explică un utilizator de pe Internet, Joshua Martin, care a postat această captură de ecran.

”Mesajul trimis tinerilor afroamericani, inclusiv unor studenţi de la Universitatea Alabama, este o demonstraţie publică a urii şi rasismului care îşi bate joc de trecutul nostru privind drepturile civice”, semnalează șefa asociaţiei Southern Poverty Law Center, Margaret Huang.

Donald Trump şi-a făcut campanie folosind o retorică tot mai autoritaristă, mai ales împotriva imigranţilor. Acest lucru nu l-a împiedicat însă să obţină câteva puncte în rândul alegătorilor afroamericani.

În 2023, 11.447 de crime motivate de ură au fost înregistrate în Statele Unite, potrivit FBI, dintre care peste jumătate au fost motivate de ură etnică. Începând din 2020, cel puţin 30% dintre aceste crime au vizat afroamericani.

În perioada 1525-1866, peste 12,5 milioane de africani au fost trecuţi cu forţa peste Oceanul Atlantic, în cadrul comerţului cu sclavi, mai ales pentru a munci pe plantaţii de bumbac în Statele Unite.

i'm genuinely just terrified. I don't like that i keep seeing multiple people are receiving text messages telling them they will be taken back to a plantation or that they'll be raped. I feel so uneasy bro. what the fuck is this. pic.twitter.com/3NjDVihPIz