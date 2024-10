Obama cântă rap pe versurile unei piese a lui Eminem la un miting de susținere a Kamalei Harris FOTO/VIDEO

Fostul preşedinte american Barack Obama a cântat rap pe versurile piesei lui Eminem din 2002 "Lose Yourself" după ce a fost prezentat de rapperul american pe scena unui miting din Detroit, relatează miercuri, 23 octombrie, DPA/PA Media.

Eminem, câştigător al mai multor premii Grammy, a urcat pe scenă pentru a o susţine pe candidata democrată la preşedinţia SUA, Kamala Harris, şi a ţinut un scurt discurs despre importanţa libertăţii de exprimare, înainte de a-l prezenta pe Barack Obama.

"Am participat la o mulţime de mitinguri, aşa că de obicei nu am emoţii", a spus Obama. "Dar m-am simţit într-un fel după Eminem", a adăugat fostul preşedinte SUA înainte de a cânta rap pe versurile piesei "Lose Yourself" - tema muzicală a filmului semi-autobiografic al rapperului, "8 Mile".

I love being back in Michigan.

There’s a lot at stake in this election, but one thing is clear: @KamalaHarris and @Tim_Walz are ready to lead our country forward and deliver for the American people. But that can only happen if we all vote.

So vote early by mail, in person or on… pic.twitter.com/NTsPXAM7Qc