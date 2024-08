Ursul din centrul New York-ul, "farsa" unui candidat la Casa Albă. Animalul mort a fost adus în Central Park VIDEO

Candidatul independent la preşedinţia SUA, Robert F. Kennedy Jr., a făcut o dezvăluire bizară cu privire la o „farsă” pe care ar fi jucat-o new yorkezilor în urmă cu 10 ani. Kennedy a explicat cum a dus în Central Park cadavrul unui urs ucis de o mașină și a pus și o bicicletă deasupra acestuia.

Kennedy sugerează, într-un filmuleţ postat pe platforma X, că încearcă să prezinte informaţia înainte de apariţia unui articol în New Yorker.

Acesta este cel mai recent incident bizar din campania nebunească a lui Kennedy, care a divizat faimoasa sa familie şi i-a îngrijorat atât pe republicani, cât şi pe democraţi cu privire la potenţialul său impact asupra competiţiei prezidenţiale.

Kennedy a recunoscut că a avut un parazit în creier. El a negat că a mâncat câine, după ce un prieten a împărtăşit cu revista Vanity Fair o fotografie care îl arată pe Kennedy pregătindu-se să muşte dintr-un animal carbonizat. Kennedy a spus că era o capră.

În materialul video, Kennedy îi spune povestea actriţei Roseanne Barr. El povesteşte că se deplasa pentru o excursie de şoimărit cu prietenii săi, când o femeie care conducea în faţa sa a lovit şi a ucis ursul tânăr cu maşina sa. El spune că a pus ursul în propriul vehicul, cu intenţia de a-l jupui şi de a mânca carnea.

În cele din urmă, spune el, se afla în Manhattan şi a trebuit să scoată ursul din vehiculul său. Prietenii săi, care consumaseră alcool, au pus la cale planul cu Central Park ca o farsă, a spus el, adăugând că el nu era beat. În acea perioadă, accidentele de bicicletă erau foarte mediatizate, aşa că Kennedy şi prietenii săi s-au gândit că ar fi amuzant să facă să pară că ursul a fost lovit de o bicicletă.

