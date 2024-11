Un soldat israelian a tras cu mitraliera de bucurie că Trump a câștigat alegerile în SUA. ”Dumnezeu să binecuvânteze America!”

Un militar din armata Israelului, extrem de satisfăcut de rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA, a tras o rafală de mitralieră, în semn de bucurie.

Soldatul care s-a manifestat în acest mod este născut în Statele Unite, dar a venit în Israel pentru a se înrola în IDF (armata israeliană), după ce s-a declanșat actualul război din Orientul Mijlociu, informează Observator News la data de 8 noiembrie 2024.

"Asta e pentru Donald Trump! Dumnezeu să binecuvânteze America! Dumnezeu să binecuvânteze Israelul", a strigat trăgătorul de la mitralieră, apoi a deschis focul, râzând.

Statele Unite sunt cel mai puternic aliat al Israelului, iar Donald Trump a fost și rămâne un susținător al statului evreu. De asemenea, Trump are și o relație de prietenie cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Pe de altă parte, Ivanka, fiica lui Donald Trump, este căsătorită cu Jared Kushner, un om de afaceri israelian care activează în SUA și care a și fost unul dintre consilierii lui Trump în mandatul anterior de la Casa Albă.

An IDF soldier born in the US fires in honor of Donald Trump's victory. Listen to him (English) pic.twitter.com/NSFuYHgCLO