Prima televiziune, care l-a declarat pe Donald Trump câștigător al alegerilor prezidențiale, a fost Newsmax, un canal de știri prin cablu cu cea mai rapidă creștere din America. Anunțul a fost făcut la ora 1:23 a.m. ET (8:23, ora României), Newsmax devansând toate celelalte rețele de știri importante.

Anunțul a venit la câteva minute după ce același canal de știri, Newsmax, a comunicat că Trump a câștigat statul Pennsylvania.

Victoria obținută acolo i-a asigurat lui Donald Trump cele 270 de voturi ale electorilor, consacrându-l astfel ca al 47-lea președinte al Statelor Unite.

„Cursa din Pennsylvania a fost extrem de strânsă, dar a devenit clar că vicepreședintele Kamala Harris nu mai avea nicio cale de a-l depăși pe Trump”, a declarat Gary Kanofsky, vicepreședinte al departamentului Știri de la Newsmax.

„Am continuat să analizăm datele și a devenit evident, pe măsură ce au venit din ce în ce mai multe voturi, că Donald Trump avea deja un avans de netrecut. Atunci am fost încrezători că era timpul să facem anunțul”, a mai spus Kanofsky.

Fox News a fost a doua televiziune care a anunțat victoria lui Donald Trump, la jumătate de oră după Newsmax. Donald Trump a urcat pe scenă, pentru discursul de victorie, 2:25 AM (9:25 AM, ora României, adică la o oră după ce Newsmax l-a anunțat drept câștigător și la jumătate de oră după ce Fox News a făcut același lucru.

