Walz, după ce a fost nominalizat drept candidat la vicepreședinția SUA: ”Îmi amintește de prima zi de școală”

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a transmis marți, 6 august, un răspuns pe rețeaua de socializare X, după ce informația că va fi nominalizat de Kamala Harris drept partenerul său în alegerile prezidențiale din SUA.

Walz, care va deveni vicepreședinte dacă Harris câștigă cursa, a declarat că este cea mai mare onoare din viața sa și a îndemnat oamenii să se alătură campaniei democrate.

”Este onoarea vieții mele să mă alături Kamalei Harris în această campanie. Sunt cu totul implicat. Vicepreședintele Harris ne arată o politică a ceea ce este posibil. Îmi amintește puțin de prima zi de școală. Deci, să facem asta, oameni buni! Alăturaţi-ne”, a scris Walz pe platforma X.

It is the honor of a lifetime to join @kamalaharris in this campaign.

I’m all in.

Vice President Harris is showing us the politics of what’s possible. It reminds me a bit of the first day of school.

So, let’s get this done, folks! Join us. https://t.co/tqOVsw2OLM