Trump susține că a fost ales să salveze lumea. ”Este atât de rău acum. Trebuie să fie Dumnezeu” VIDEO

Donald Trump a insistat că „nu este o amenințare la adresa democrației” într-un interviu cu personalitatea TV Dr. Phil, marți, 27 august. În timpul interviului, fostul președinte american a sugerat, de asemenea, că a supraviețuit unei tentative de asasinat luna trecută, deoarece Dumnezeu a vrut ca el să salveze SUA - și, eventual, lumea.

În timpul interviului din Las Vegas, fostul președinte a încercat să clarifice remarcile anterioare despre dorința de a fi „dictator pentru o zi” și de a se asigura că oamenii „nu vor trebui să voteze din nou” dacă va câștiga Casa Albă în noiembrie.

De asemenea, Trump a atacat-o din nou pe rivala democrată Kamala Harris din cauza politicii sale de frontieră, a susținut, fără temei, că buletinele de vot ale alegătorilor prin corespondență ar duce la „fraudă masivă” și a reluat afirmațiile nefondate cum că ar fi câștigat alegerile din 2020.

Întrebat despre cum crede că a supraviețuit tentativei de asasinat din Butler, Pennsylvania, luna trecută, Trump a declarat că a fost ales de Dumnezeu să salveze lumea.

„Vreau să spun, singurul lucru pe care îl pot gândi este că Dumnezeu ne iubește țara și crede că ne vom aduce țara înapoi. Vrea să o aducem înapoi. Este atât de rău acum. Trebuie să fie Dumnezeu. Adică, cum poți spune că e noroc când sunt, știi, 20 de milioane la unu? Adică, pur și simplu nu este posibil să fiu în această poziție. Este singura poziție în care acel glonț ar fi putut rata. Dacă voi câștiga, asta ar servi cu adevărat pentru a spune că, dacă există o putere incredibilă acolo sus, care dorea să fiu implicat în salvarea [SUA] – și poate este mai mult decât salvarea națiunii. Poate salvarea lumii”, a declarat Trump.

Trump a mai spus că a fi președinte este „mult mai periculos decât un șofer de mașini de curse” sau orice altă profesie.

În altă parte a interviului, Trump a susținut că a fost „demonizat” de „mass-media foarte necinstită” și că remarcile anterioare au fost scoase din context.

Precizările vin după ce la un eveniment conservator de luna trecută, Trump a spus: „Trebuie să ieșiți și să votați. Peste patru ani, nu va trebui să votați din nou, o vom rezolva atât de bine încât nu va trebui să o faci”.

În interviul cu doctorul Phil de marți, Trump a negat sugestiile potrivit cărora remarcile se refereau la încheierea alegerilor democratice.

„Le-am spus creștinilor că trebuie să câștigăm aceste alegeri. Dacă vom câștiga aceste alegeri, voi îndrepta totul în mult mai puțin de patru ani. Când am spus că nu trebuie să votați, nu voiam să spun că asta înseamnă că nu vom avea alegeri. Veți avea alegeri, dar de data aceasta trebuie să votați pentru că trebuie să câștigăm. Asta am vrut să spun și am spus-o și toată lumea știe că am spus-o așa și toată lumea este de acord că am spus-o așa”.

Trump a susținut, de asemenea, că declarațiile sale adresate gazdei Fox News, Sean Hannity, în decembrie, despre a fi „un dictator pentru o zi”, erau în glumă și se refereau într-adevăr la dorința lui de a obține rapid de lucru.

„Am spus asta râzând. Publicul a râs, eu am râs, am râs cu toții, dar ei au tăiat discursul și au scos doar „Vreau să fiu dictator”. Aceștia sunt oameni foarte necinstiți cu care avem de-a face, oameni foarte necinstiți - oameni răi.”, a declarat Trump.

Interviul de marți vine în momentul în care cele mai recente sondaje electorale indică faptul că Trump începe să rămână în urma lui Harris, deoarece campania vicepreședintelui are parte de un boom în strângerea de fonduri.

Harris are un avans de 3,5 puncte față de Trump în cea mai recentă medie a sondajelor naționale, strânsă de FiveThirtyEight. În medie, Harris a fost marginal înaintea lui Trump în sondajele naționale, deși cursa rămâne strânsă în statele swing. (state competitive, care pot schimba balanța în alegerile din SUA).

Un nou sondaj de la Universitatea Fairleigh Dickinson, publicat vineri, arată, de asemenea, că Harris l-ar învinge pe Trump cu șapte puncte atunci când sunt luate în considerare rasa și sexul.

