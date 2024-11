Trump le cere susținătorilor săi să voteze indiferent de cât de mult va dura. "Staţi la rând! Am nevoie să vă daţi votul". Mesajele transmise de Kamala Harris și Joe Biden

Republicanul Donald Trump le-a cerut marţi, 5 noiembrie, susţinătorilor săi să-și exprime opțiunile indiferent de cozile lungi de la secţiile de vot în ziua alegerilor prezidenţiale din SUA, aflată în plină desfăşurare, transmite DPA.

"Este oficial ziua alegerilor. Va fi cea mai importantă zi din istoria americană.

Entuziasmul alegătorilor este uriaș pentru că oamenii vor să facă America mare din nou. Asta înseamnă că rândurile vor fi lungi!

Am nevoie să votați indiferent de cât timp durează. Stați la rând!

Comuniștii democrați radicali vor să vă luaţi lucrurile şi să plecaţi acasă

Împreună, vom avea o victorie extraordinară și vom face din nou America mare!", a scris fostul preşedinte republican pe X.

It is now officially ELECTION DAY! This will be the most important day in American History.

Voter enthusiasm is THROUGH THE ROOF because people want to Make America Great Again. That means lines are going to be long!

I need you to deliver your vote no matter how long it takes.…