Momentul când Donald Trump a decis să intre în politică. Barack Obama a declanșat totul, din cauza unor glume proaste VIDEO

Donald Trump este o figură binecunoscută în societatea americană de 50 de ani, întâi ca dezvoltator imobiliar, apoi ca vedetă TV. În tinerețe, președintele-ales a zis că nu dorește să intre în politică, deoarece vrea să își continue afacerile, deși mulți credeau că poate avea succes. Dar totul s-a schimbat în 2011, când Barack Obama l-a umilit profund și public pe Donald Trump.

Donald Trump a primit această scrisoare de la fostul președinte american Richard Nixon pe 21 decembrie 1987. Documentul a fost publicat pe Twitter de Fundația Richard Nixon și este însoțit de mesajul „Felicitări, Donald Trump. Președințele și doamna Nixon chiar au avut dreptate”.

President and Mrs. Nixon sure had it right. pic.twitter.com/eWC5t6Wkmb

Nixon, poate cel mai controversat președinte american din istorie, în afară de Donald Trump, nu a fost nici primul și nici ultimul care i-a spus dezvoltatorului imobiliar că ar avea succes în politică. Trump a negat mereu că ar fi interesat de așa ceva.

No one believed in him.

Dar totul s-a schimbat în 2011. Barack Obama este responsabil că a declanșat mișcarea politică a lui Trump, care a înfrânt democrații în două alegeri prezidențiale și care are acum șansa să schimbe fața Statelor Unite pentru o generație.

În aprilie 2011, Donald Trump era în fruntea mișcării care susținea că Barack Obama și-a falsificat certificatul de naștere, că nu este născut în SUA și, implicit, nu poate fi președinte. Pe vremea aceea, Trump era mai apropiat de democrați decât de republicani.

„Fitilul” a fost aprins în aprilie 2011, la Dineul Corespondenților de la Casa Albă, un eveniment anual pentru jurnaliștii acreditați la Casa Albă. În ultimul secol, toți președinții au participat la acest dineu, măcar o dată. Excepția notabilă este Donald Trump.

La dineul din 30 aprilie 2011, Donald Trump era în sală, ca invitat. Barack Obama, președintele în funcție, atunci când a fost invitat să ia cuvânt, a început să-l atace și să-l insulte. A râs de implicarea lui în scandalul cu certificatul de naștere, a ironizat rolul jucat la televizor.

Thirteen years ago, with a series of painfully shit jokes Obama set in train a series of events that would see the complete destruction of his entire corrupt political project. If only he'd known... pic.twitter.com/TSTNG62s5u