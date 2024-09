Dacă Trump pierde alegerile, oamenii nu vor mai ajunge niciodată pe Marte. Previziunea unui miliardar excentric

Extravagantul miliardar Elon Musk susține că succesul unei misiuni pe Marte depinde de rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite. Miliardarul se arată sigur că oamenii nu vor ajunge pe Planeta Roșie, dacă democrata Kamala Harris îl învinge pe Donald Trump, scrie Politico.

"Trump susține o comisie de eficiență guvernamentală pentru a permite realizarea unor lucruri mărețe, Kamala nu", a scris Elon Musk pe X, adăugând: "Nu vom ajunge niciodată pe Marte, dacă Kamala câștigă", relatează antena3.ro.

Cu toate acestea, Musk nu și-a argumentat în detaliu poziția.

Unless there is significant government reform, laws & regulations will keep getting worse every year until every great endeavor, from high-speed rail between our cities to making life multiplanetary, is effectively illegal.

Imediat după dezbaterea dintre Trump și Harris, Musk a început să posteze pe X tot felul de comentarii.

Potrivit televiziunilor americane, dezbaterea s-a încheiat cu o victorie clară a candidatei democrate în fața republicanului.

Într-o postare, Elon Musk s-a plâns că gazdele dezbaterii "nu au fost corecte" față de Trump.

While I don’t think the debate hosts were fair to @realDonaldTrump, @KamalaHarris exceeded most people’s expectations tonight.

That said, when it comes to getting things done, not just saying nice-sounding words, I strongly believe that Trump will do a far better job.

After…