Trump a găsit omul care să se ocupe de „Marea Deportare”. A lucrat și în precedenta administrație. „Deportăm familii cu totul” VIDEO

Donald Trump a anunțat că îl aduce înapoi pe Tom Homan să fie iar responsabil cu paza frontierelor Statelor Unite. A avut aceeași misiune între ianuarie 2017 și iunie 2018. Dar, de data aceasta, va fi responsabil și de ambițiosul plan al lui Trump a de deporta milioane de imigranți ilegali.

Trump a anunțat numirea într-o postare pe Truth Social, propria rețea de socializare. „Sunt încântat să anunț că fostul director ICE (Immigration and Customs Enforcement) și un curajos susținător al Controlului Frontierelor se va alătura administrației Trump și va responsabil de frontierele țării („Țar al Frontierelor”, n.red. titulatură deținută acum de Kamala Harris).

Se va ocupa inclusiv de granița de sud (n.red. cu Mexic), de granița de nord, dar și de securitatea maritimă și aeriană. Îl știu pe Tom de mulți ani și nu există cineva mai bun ca să păzească și să controleze granițele noastre.

De asemenea, Tom Homan va fi responsabil de deportarea tuturor imigranților ilegali în țările lor de origine.” a scris Donald Trump.

Imigrația a fost una dintre principalele teme de campanie ale lui Donald Trump. Aducerea lui Tom Homan în guvern arată că republicanul vorbea serios atunci când zicea că va da afară din țară toate persoanele care nu se află legal acolo.

Într-un interviu recent pentru 60 Minutes, a fost întrebat cum va rezolva problema separării familiilor cu copii minori care au intrat ilegal în Statele Unite (n.red. adulții și copiii sunt ținuți în centre separate). Răspunsul lui a șocat jurnalista cu care vorbea - a zis că familiile vor fi deportate împreună.

BREAKING: President Trump names Tom Homan as his Border Czar, in charge of deportations.

În timpul unui eveniment de campanie, Tom Homan le-a transmis imigranților care au intrat ilegal în SUA pe vremea lui Biden „să nu se facă prea comozi” și că nu este interesat dacă ofensează pe cineva.

BREAKING: President Trump selects former ICE Director Tom Homan as Border Czar for the upcoming administration, tasked with overseeing the largest mass deportation operation in U.S. history. pic.twitter.com/NdpPzvTs3A