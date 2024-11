Șapte din șapte state-cheie pentru Trump. A fost declarat învingător și în Arizona, câștigat de Biden în 2020

Amploarea victoriei lui Donald Trump a fost confirmată sâmbătă prin câştigarea statului Arizona, oferindu-i miliardarului republican o victorie clară în state-cheie, în timp ce se pregăteşte pentru tranziţie.

După patru zile de numărare a voturilor, CNN şi NBC l-au declarat pe Donald Trump câştigător în Arizona, un stat tradiţional republican din sud-vestul ţării, care i-a revenit la limită lui Joe Biden în 2020. El câştigase deja celelalte şase state-cheie: Georgia, Carolina de Nord, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan şi Nevada. Deşi nu au schimbat rezultatul alegerilor, cele 11 voturi electorale câştigate în ultimul stat în joc au furnizat o dovadă suplimentară a victoriei clare a lui Donald Trump asupra Kamalei Harris, relatează Le Figaro, citat de news.ro

