Trump șochează alegătorii cu vulgaritățile spuse în public. Cum o atacă pe Kamala Harris VIDEO

Donald Trump acumulează în ultimele zile grosolănii de negândit de milioane de americani - o strategie electorală atent gândită sau doar vorbe aruncate-n vânt în timpul unor divagări de la prompter? se întreabă AFP.

Miliardarul populist n-a vorbit niciodată cu perdea, mai ales în privat, însă această succesiune de vulgarități spuse în public, în plină campanie la fotoliul de la Casa Albă, surprinde sau consternează.

Sâmbătă seara se afla la un miting la Latrobe, în Pennsylvania. Avionul său pe care scrie ”TRUMP” cu litere aurii uriaşe a parcat pe pista aeroportului regional pe care s-au adunat mii de susţinători de-ai săi.

Republicanul în vârstă de 78 de ani şi-a deschis discusul cu o digresiune despre un star local, Arnold Palmer (1929-2016), o legendă americană a golfului, explicând cât de impresionaţi erau alţi jucători profesionişti de golf de organele genitale ale campionului.

Trump: "Arnold Palmer was all man and I say that in all due respect to women, and I love women, but this is a guy that was all man...When he took showers with the other pros they came out of there, they said, ‘Oh my God. That's unbelievable.’” pic.twitter.com/3GcW8ImFjS