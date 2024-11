Zelenski l-a felicitat pe Donald Trump pentru victorie. Ce i-au transmis Ciolacu și Macron

Chiar dacă nu a fost declarată încă oficial, victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din SUA a fost însoțită deja de mesaje de felicitare din partea liderilor europeni, de la Emmanuel Macron și Keir Starmer, până la Volodimir Zelenksi și Marcel Ciolacu.

Primul care l-a felicitat pe Trump a fost chiar premierul maghiar Viktor Orban, care a repetat cuvintele viitorului vicepreședinte SUA, JD Vance, cu privire la revenirea lui Trump la putere.

„Cea mai mare revenire din istoria politică a SUA! Felicitări preşedintelui Donald Trump pentru victoria sa uriaşă. O victorie foarte necesară pentru lume!”, a scris Viktor Oban, a cărui admiraţie pentru Donald Trump este însă binecunoscută.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a trimis la scurt timp un mesaj similar.

„Felicitări preşedintelui Donald Trump. Gata să lucrăm împreună aşa cum am făcut-o timp de patru ani. Cu convingerile dumneavoastră şi cu ale mele. Cu respect şi ambiţie. Pentru mai multă pace şi prosperitate”, a scris pe X preşedintele francez Emmanuel Macron, care, în timpul primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă nu a fost întotdeauna.

Premierul britanic, laburistul Keir Starmer, a menționat „victoria istorică în alegeri” a lui Trump.

„Felicitări, domnule preşedinte ales Trump, pentru victoria dumneavoastră istorică în alegeri. Aştept cu nerăbdare să lucrez cu dvs. în anii următori. Ca cei mai apropiaţi aliaţi, suntem umăr la umăr în apărarea valorilor noastre comune de libertate, democraţie şi iniţiativă. De la creştere economică şi securitate la inovare şi tehnologie, ştiu că relaţia specială dintre Regatul Unit şi SUA va continua să prospere pe ambele maluri ale Atlanticului în anii următori”, a transmis Starmer într-un comunicat.

Premierul României, Marcel Ciolacu, i-a luat-o înaintea președintelui Klaus Iohannis cu un mesaj de felicitare publicat pe Facebook.

„Felicitări președintelui Trump pentru această victorie istorică! Sunt convins că vom lucra împreună pentru întărirea relațiilor transatlantice și pentru a duce la un nou nivel Parteneriatul nostru Strategic, căruia îi vom adăuga o dimensiune economică mult mai puternică. Leadershipul președintelui Trump va asigura pacea, securitatea și prosperitatea cetățenilor noștri!”, a scris Marcel Ciolacu.

Președintele Klaus Iohannis a trimis mesajul lui pe platforma X.

”Felicitări, preşedintelui-ales Donald Trump, pentru victorie! România este un aliat strategic puternic şi devotat al SUA. Prin eforturile noastre comune, vom aduce pace şi prosperitate atât pentru ţările noastre, şi mai mult, apărând interesele noastre comune”, a scris Iohannis.

Liderul de la Kiev a publicat cel mai lung mesaj de felicitare pentru Trump de până acum, lăudând abordarea lui Trump în războiul din Ucraina.

„Îmi aduc aminte de întâlnirea grozavă pe care am avut-o în septembrie cu președintele Trump, în care am discutat în detaliu parteneriatul strategic al Ucrainei cu SUA, planul de victorie și modurile în care putem încheia agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Apreciez angajamentul președintelui Trump pentru abordarea „pace prin putere” în politica externă. Acesta este exact principiul care poate ne duce mai aproape de o pace justă în Ucraina”, a scris Zelenski pe platforma X.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!

I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…