Reacția Moscovei la victoria lui Donald Trump: "Are o calitate folositoare pentru noi"

Federația Rusă nu s-a grăbit să-l felicite oficial pe Donald Trump, după ce acesta și-a declarat victoria în alegerile prezidențiale din SUA, dar două voci importante din Rusia au jubilat la aflarea veștii.

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a declarat miercuri, 6 noiembrie că o victorie a republicanului Donald Trump în alegerile prezidenţiale din SUA va fi probabil o veste proastă pentru Ucraina, dar că nu este clar cum ar putea Trump să taie finanţarea americană pentru război, informează Reuters.

"Trump are o calitate folositoare pentru noi: ca om de afaceri până în măduva oaselor, lui îi displace profund să cheltuiască bani pe nişte oportunişti şi aliaţi paraziţi tâmpiţi, pe proiecte de caritate proaste şi pe organizaţii internaţionale lacome", a afirmat Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, pe contul său oficial de Telegram.

Kirill Dmitriev, directorul general al fondului suveran al Rusiei, a susținut că Trump și republicanii au câștigat „în ciudea unei campanii de dezinformare la scară largă”.

„Victoria lor convingătoare arată că americanii de rând s-au săturat de minciunile, incompetența și răutatea fără precedent a administrației Biden”, a mai spus directorul fondului.

„Rezultatele alegerilor dechid noi oportunități pentru restabilitarea relațiilor dintre Rusia și SUA”, a adăugat Dmitriev.

