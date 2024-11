Viitorul șef al Pentagonului era să omoare un militar cu toporul, în direct la TV VIDEO

Alegerea lui Pete Hegseth, cunoscut mai mult ca prezentator al Fox News, pentru a conduce Pentagonului a fost o decizie controversată din partea lui Donald Trump. Tot controversat a fost și momentul din 2015, când Hegseth era să moare pe cineva, cu toporul, în direct la TV.

În 2015, Pete Hegseth era prezentator al „Fox and Friends”, una dintre emisiunile favorită a lui Donald Trump. Ca parte a celebrărilor de Ziua Armatei SUA, emisiunea a organizat, în centrul orașului New York, un concurs de pădurari, la care au participat jurnaliștii de la Fox. Una dintre probe a fost și aruncarea toporului. Când a venit rândul lui Pete Hegseth, acesta a aruncat toporul peste țintă și a lovit un toboșar al fanfarei militare de la Academia Militară „West Point”, care era în spate. Bărbatul a fost lovit în mâna dreaptă. Momentul a fost filmat.

Who the f--k is this guy?

— Trump has chosen Fox News Commentator and Veteran Pete Hegseth, known for his opposition to “woke” Pentagon policies, as his Secretary of Defense.

— Hegseth almost killed a drummer with an axe on live TV.

— Hegseth’s limited experience in government… pic.twitter.com/qj9lGOypJ8