SUA aleg între Donald Trump și Kamala Harris. Cele mai importante aspecte ale zilei votului

Americanii decid marți, 5 noiembrie, care va fi următorul președinte al țării, dar rezultatul alegerilor ar putea fi aflat abia după mai multe zile sau chiar săptămâni în contextul unei curse strânse între candidat democrată și omul de afaceri republican.

Vicepreşedintele Kamala Harris şi fostul preşedinte Donald Trump se luptă pentru şapte state importante: Michigan, Pennsylvania şi Wisconsin, cele trei state din regiunea Marilor Lacuri care alcătuiesc aşa-numitul „Zid albastru” pe care Trump l-a spart în 2016, dar pe care preşedintele Joe Biden l-a câştigat în 2020, şi Arizona, Georgia, Nevada şi Carolina de Nord, cele patru zone de luptă din aşa-numita „Centură a Soarelului” (Sun Belt).

Dacă Harris va câştiga, va intra în istorie, devenind prima femeie, prima americancă de origine asiatică şi prima femeie de culoare care va ajunge în funcţia supremă de la Casa Albă.

O victorie a lui Trump ar fi, de asemenea, istorică: el s-ar alătura lui Grover Cleveland ca singurii preşedinţi care nu au avut mandate consecutive. Ar face acest lucru după ce a devenit singurul preşedinte pus sub acuzare de două ori şi singurul fost preşedinte condamnat vreodată pentru infracţiuni grave.

Statele cheie din alegerile pentru Casa Albă

Marţi se vor decide mult mai multe lucruri, inclusiv cinci state - Arizona, Florida, Missouri, Nebraska şi Dakota de Sud - vor vota dacă vor respinge sau nu interdicţia avortului prin amendamente constituţionale.

Republicanii speră să profite de o hartă favorabilă a Senatului, democraţii apărându-şi locuri în statele cu orientare „roşie” (conservatoare) Montana, Ohio şi Virginia de Vest.

Speranţele partidului de a-şi păstra majoritatea restrânsă din Camera Reprezentanţilor se îndreaptă de pe coasta statului Maine prin Valea Hudson din New York, dealurile din Piemontul Virginiei, un „punct albastru” în Nebraska şi până în comitatul Orange din California, unde fluxurile şi refluxurile politice ale erei Trump au fost foarte vizibile.

Rezultatele iniţiale din orele de după închiderea urnelor ar putea să nu fie hotărâtoare. Statele îşi decid propriile proceduri electorale, iar ordinea în care statele numără voturile anticipate, voturile prin corespondenţă şi voturile din ziua alegerilor variază în funcţie de hartă - la fel ca şi rapiditatea cu care anumite oraşe, comitate şi regiuni îşi raportează rezultatele.

270, pragul colegiilor electorale

Americanii au devenit din ce în ce mai obişnuiţi cu curse prezidenţiale incredibil de strânse. În 2000, 2016 şi 2020, rezultatele au fost decise de câteva zeci de mii de voturi. Este de aşteptat ca şi această cursă, dacă sondajele sunt corecte, să se înscrie în acest tipar. Aceasta înseamnă, în termenii cei mai simpli, că există şapte state care trebuie urmărite marţi seara - şi posibil şi după aceea.

Arizona şi Georgia au optat pentru Biden în 2020, după ce au fost profund republicane timp de o generaţie.

Democraţii au câştigat, de asemenea, Nevada în urmă cu patru ani, deşi marjele lor acolo au fost în scădere.

Biden a câştigat „zidul albastru” al statelor Pennsylvania, Michigan şi Wisconsin în 2020. Trump a făcut acelaşi lucru în 2016.

Singurul stat rămas pe care Trump l-a câştigat în ultimele alegeri a fost Carolina de Nord. Este de aşteptat să fie o cursă strânsă şi acolo.

Aşadar, cum ar trebui să se comporte analiştii de fotoliu? Cu avertismentul obişnuit că orice se poate întâmpla - ceea ce, în ultimii ani, s-a şi întâmplat adesea.

Pentru Harris, harta este în multe privinţe mai simplă. Dacă ar repeta performanţa „zidul albastru” al lui Biden, ar fi aproape sigur destinată Biroului Oval. Acest lucru ia în considerare şi aşteptarea ca ea să câştige un vot electoral în Nebraska şi să piardă altul în Maine, două state care acordă voturi electorale câştigătorului atât la nivel de stat, cât şi la nivel de circumscripţie electorală.

Dacă „zidul albastru” cedează şi Pennsylvania se îndreaptă către Trump, calea ei devine mai complicată. Acest stat are 19 voturi reprezentative în Colegiul Electoral federal. Harris ar trebui să recupereze acest număr câştigând fie Georgia, fie Carolina de Nord, care au amândouă 16 voturi. Dacă nu poate decât să şi le împartă, Nevada şi Arizona ar putea deveni decisive.

La fel ca cea a lui Harris, harta lui Trump se bazează foarte mult pe Pennsylvania. Dacă va câştiga acolo şi se va menţine în Carolina de Nord, fostul preşedinte ar avea nevoie doar ca Georgia să se întoarcă spre el pentru a ajunge la magicul număr de 270 de voturi în Colegiul Electoral. O victorie fără Pennsylvania pentru Trump ar înseamna să spargă „zidul albastru” în altă parte. În acest scenariu, Trump ar trebui probabil să câştige Michigan sau Wisconsin şi să completeze cu o performanţă semnificativă în zona „Sun Belt”, din Georgia pe Coasta de Est până în Arizona şi Nevada în vest.

Efectul de „miraj” al primelor voturi numărate

În urmă cu patru ani, când Trump a subminat încrederea multor alegători republicani în votul prin corespondenţă, primele ore după închiderea urnelor au arătat un „miraj roşu” în mai multe state-cheie - cu rezultate iniţiale mai bune pentru Trump decât au arătat rezultatele finale ore sau zile mai târziu.

Un „miraj” în rezultatul alegerilor este, de obicei, consecinţa mai multor factori, inclusiv geografia (comitatele mici şi rurale care tind să favorizeze republicanii au mai puţine voturi de numărat şi îşi raportează rezultatele mai repede) şi tipurile de buletine de vot numărate - o realitate de reţinut aici este dacă primele rezultate din Michigan nu includ Detroit şi dacă cele din Nevada nu includ Las Vegas.

De asemenea, unele state şi comitatele numără şi raportează adesea laolaltă voturile timpurii, voturile din ziua alegerilor şi voturile prin corespondenţă. Atunci când un partid tinde să obţină rezultate mai bune cu o anumită metodă, aşa cum au făcut democraţii cu votul prin corespondenţă în 2020, rezultatele se pot schimba pe măsură ce funcţionarii electorali trec de la numărarea unui tip de vot la altul.

Un alt factor - care ajută la explicarea faptului că un stat de mărimea Floridei îşi raportează rezultatele atât de repede - este modul în care sunt procesate buletinele de vot prin corespondenţă.

Statele îşi stabilesc propriile reguli privind momentul în care buletinele de vot prin corespondenţă pot fi deschise. Două state din „zidul albastru”, Pennsylvania şi Wisconsin, interzic funcţionarilor electorali locali să înceapă procesarea buletinelor de vot până în ziua alegerilor, ceea ce încetineşte procesul de numărare în comparaţie cu state precum Florida, unde buletinele sunt deschise din timp. Aceste legi diferite în funcţie de stat au dus la un salt uriaş în favoarea lui Biden în 2020, la primele ore ale dimineţii, în Wisconsin, când Milwaukee, un stat profund albastru, a raportat un lot uriaş de voturi prin corespondenţă care au fost în mare parte în favoarea democratului.

Voturi prin corespondență vs. voturi anticipate

În Georgia, o nouă lege electorală va duce probabil la mai puţine voturi prin corespondenţă şi la mai multe voturi anticipate - ceea ce ar putea însemna şi rezultate mai rapide.

În Carolina de Nord, voturile prin corespondenţă nu mai sunt acceptate după ziua alegerilor, ceea ce ar putea fi o distincţie esenţială în cazul în care rezultatul este pe muchie de cuţit.

În Arizona, un stat care votează în proporţie covârşitoare prin corespondenţă, buletinele de vot sunt numărate în ordinea primirii lor. Aceasta înseamnă că Harris ar putea obţine un avans considerabil în primele etape, înainte de numărarea buletinelor de vot primite prin corespondenţă şi a voturilor din ziua alegerilor (ambele favorabile lui Trump în 2020).

Primele indicii cu privire la rezultatul alegerilor

Este posibil ca un rezultat definitiv în cursa prezidenţială să nu apară marţi seară şi nici chiar miercuri, iar primele numărători în curs de desfăşurare ar putea fi dificil de analizat. Dar vor exista unele informaţii care pot fi desprinse din competiţiile mai mici, în special din cursele pentru Camera Reprezentanţilor, chiar şi în statele puternic albastre sau roşii.

Virginia, care a devenit albastră în alegerile prezidenţiale încă de la prima candidatură a lui Barack Obama, este de obicei unul dintre primele state care raportează, iar New York, în ciuda faptului că este un bastion democrat la nivel de stat, a fost vizat de cheltuieli masive din partea ambelor partide concentrate pe o serie de competiţii pentru Camera Reprezentanţilor din suburbii.

În 2016, Virginia a oferit primul semn că Hillary Clinton avea probleme. Până atunci, devenise un stat democrat de încredere în cursele prezidenţiale, dar Clinton abia se descurca în cea mai mare parte a nopţii. În cele din urmă, ea a câştigat cu 5 puncte procentuale (Biden a câştigat cu mai mult de 10 puncte în 2020). Realegerea deputatei Barbara Comstock în acel an, într-un loc pe care mulţi democraţi sperau să îl câştige, a fost, de asemenea, de rău augur pentru Clinton şi pentru partidul său.

De data aceasta, districtul 7 al Congresului din Virginia ar putea fi mina de aur. Victoria lui Eugene Vindman, candidatul democrat, şi un avans clar al lui Harris ar putea însemna probleme pentru Trump pe tot parcursul scrutinului.

New York, de asemenea, ar putea părea un loc puţin probabil pentru a căuta aici tendinţe naţionale. Dar statul a cunoscut un fel de „val roşu” în 2022, când guvernatoarea Kathy Hochul a câştigat cu doar 7 puncte procentuale, iar candidaţii republicani la Camera Reprezentanţilor au câştigat locuri în afara oraşului New York.

Anul acesta, congresmenii republicani Anthony D'Esposito, Marc Molinaro şi Brandon Williams, din centrul New York-ului, sunt vulnerabili în ziua alegerilor. Alţi republicani aflaţi la primul mandat, precum Nick LaLota, din Long Island, şi Mike Lawler, din nordul oraşului, sunt favoriţi în cursele lor, dar nu sunt siguri de realegere.

Rezultatele acestor curse, indiferent dacă republicanii sau democraţii depăşesc aşteptările prezentate mai sus, vor fi aproape la fel de importante ca modul în care se vor desfăşura. Soarta unei măsuri electorale la nivel de stat, cunoscută sub numele de „Prop 1” sau „Equal Rights Amendment”, ar putea, de asemenea, să dea alegătorilor din întreaga ţară o idee despre direcţia în care se îndreaptă lucrurile. (Se preconizează că măsura va fi adoptată, dar marjele sale în afara oraşului New York ar putea fi revelatoare).

Pe de altă parte, ambele partide vor urmări îndeaproape rezultatele pentru a detecta semnele unui„ val roz” - o creştere a prezenţei la vot în rândul femeilor, care ar putea fi un semnal de avertizare timpurie pentru Trump şi pentru republicanii îngrijoraţi de diferenţa de gen din sondaje, care arată că Harris are, în multe cazuri, un avans mai mare în rândul femeilor decât are Trump în rândul bărbaţilor.

Majoritatea democrată din Senat este în pericol

Dacă preşedinţia şi controlul Camerei Reprezentanţilor par a fi legate în ziua alegerilor, lupta pentru controlul Senatului se aşteaptă să fie mult mai puţin dramatică.

Democraţii deţin în prezent o majoritate subţire, de 51 de senatori - dintre care patru independenţi - reuniţi sub conducerea liderului majorităţii Chuck Schumer, ales de New York. Pentru partidul care câştigă Casa Albă, 50 ar fi suficienţi pentru a-şi asigura o majoritate (deoarece vicepreşedintele votează în Senat, în caz de egalitate de voturi), dar republicanii sunt în ofensivă în acest an datorită unei hărţi mai favorabile.

Virginia de Vest, în special, pare să fie o opţiune sigură pentru republicani. În Montana, senatorul democrat Jon Tester se află într-o cursă dificilă cu candidatul republican Tim Sheehy. La fel şi senatorii Sherrod Brown din Ohio, Tammy Baldwin din Wisconsin şi Bob Casey din Pennsylvania. Retragerea senatoarei democrate Debbie Stabenow a transformat, de asemenea, Michigan într-un câmp de luptă pentru Senat.

Republicanii vor câştiga probabil majoritatea dacă vor reuşi să schimbe măcar unul dintre aceste locuri, astfel încât democraţii nu vor mai avea niciun fel de plasă de siguranţă.

Cu toate acestea, există câteva atuuri în joc.

Reprezentantul Colin Allred duce o campanie energică împotriva senatorului Ted Cruz în Texas, dar democraţii nu au mai câştigat la nivel de stat acolo de mult timp.

Senatoarea de Nebraska Deb Fischer ar putea fi, de asemenea, în pericol, dar contracandidatul ei, Dan Osborn, este un adevărat independent, astfel încât nu este clar cum ar vota el într-o cursă pentru o majoritate în Senat.

Situația din Camera Reprezentaților

În 2022, republicanii au preluat controlul asupra Camerei, dar cu o marjă foarte mică. În acest an, democraţii din Camera Reprezentanţilor - care de obicei se descurcă mai bine în ciclurile electorale prezidenţiale - au nevoie să câştige încă patru locuri pentru Hakeem Jeffries, în prezent liderul minorităţii, să devină preşedintele Camerei anul viitor.

Soarta Camerei ar putea căpăta o importanţă şi mai mare dacă Trump revine în Biroul Oval şi republicanii câştigă Senatul. O triplă majoritate republicană i-ar da lui Trump cale liberă pentru a-şi transforma agenda în legi. O majoritate democrată ar servi ca un ultim bastion împotriva politicilor fostului - şi, în acest caz, viitorului - preşedinte.

Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanţilor se află în competiţie, dar se aşteaptă ca doar câteva curse să fie strânse. Aceasta înseamnă că doar câteva circumscripţii vor avea un impact disproporţionat asupra rezultatului.

Sunt 10 locuri de urmărit în noaptea alegerilor şi după aceea.

Actuala majoritate a Partidului Republican a fost asigurată, în mare parte, de circumscripţiile oscilante din California şi New York - în special în Long Island şi la nord de New York City. Ca răspuns, democraţii au lansat campanii masive şi coordonate - una condusă de liderii de stat şi alta de o coaliţie progresistă în domeniul muncii - menite să recâştige locurile pe care partidul le-au pierdut în 2022. Dar, pe măsură ce ziua alegerilor se apropia, au apărut alte districte de interes.

Este nevoie de 218 locuri pentru a forma o majoritate în Cameră, astfel încât nicio cursă nu va fi definitivă, dar dacă democrata Sue Altman îl învinge pe Kean Jr. - un rezultat care ar putea fi cunoscut relativ devreme în cursul serii - democraţii vor vedea un val în creştere în favoarea lor.

Care va fi reacția lui Trump

Nu numai că Trump a deschis larg câmpul de luptă în 2020, dar a adăugat şi câteva elemente noi la ediţia din 2024. Principalele teme sunt aceleaşi. El i-a acuzat deja pe democraţi că pregătesc fraude, a avertizat că votează în masă oameni care nu sunt cetăţeni americani şi a semănat îndoieli cu privire la voturile prin corespondenţă şi cele din străinătate (unde se aşteaptă să existe o breşă împotriva sa). Toate afirmaţiile sunt nefondate, desigur, dar, la fel ca acum patru ani, există milioane de americani pregătiţi să îl creadă.

Şi apoi mai este şi matematica simplă a numărării voturilor, care se aşteaptă să fie supusă unei examinări amănunţite - şi, în unele cazuri, să apară ipoteze nebuneşti în statele de mare luptă.

Este de aşteptat ca matematica să îl favorizeze pe Trump în primele ore ale numărării voturilor, în parte în funcţie de statele care raportează situaţia şi de momentul în care o fac. În 2020, buletinele de vot prin corespondenţă, care nu sunt numărate până în ziua alegerilor sau după închiderea urnelor în unele state critice, au fost în favoarea lui Biden. Acest fenomen a creat ceea ce a fost numit un „miraj roşu” - aparenţa că Trump şi republicanii câştigă mult când, în realitate, voturile lor doar fuseseră raportate primele.

Încă nu este clar dacă această dinamică se va repeta în acest an. Trump şi-a încurajat susţinătorii să voteze prin orice mijloace, inclusiv prin corespondenţă, după ce a descurajat acest lucru în 2020. Democraţii, de asemenea, s-ar putea comporta diferit acum că pandemia de Covid-19 este mai puţin îngrijorătoare.

Totuşi, întrebarea rămâne: Îşi va proclama Trump victoria înainte ca să fie cu adevărat decisă cursa electorală? Mulţi sunt de părere că el va avea un avans timpuriu şi, aşa cum a făcut-o în urmă cu patru ani, se va anunţa ca preşedinte ales. Această aşteptare i-a determinat pe democraţi şi presa nepartizană să îi avertizeze pe americani că există o posibilitate semnificativă ca învingătorul la preşedinţie să nu fie cunoscut decât după câteva zile de la închiderea urnelor.

Ceea ce este mai puţin clar, chiar şi acum, este dacă - şi dacă da, cum - Trump şi aliaţii săi ar putea face agitaţie pentru a bloca procesul electoral.

Întârzieri în calcularea rezultatului

Trump a declarat de mult timp că alegerile ar trebui să fie decise în noaptea în care au loc. Dar acest lucru ar priva de dreptul de vot mulţi alegători - în special în statele în care buletinele de vot prin corespondenţă trebuie să aibă ştampila poştei din ziua alegerilor pentru a fi numărate în zilele următoare. Este o distincţie deosebit de importantă în state precum California şi New York, care nu sunt sub semnul întrebării în competiţiile prezidenţiale, dar care găzduiesc o serie de alegeri pentru Camera Reprezentanţilor care ar putea decide controlul asupra Camerei. Ambele state iau în considerare voturile primite până la şapte zile după ziua alegerilor, cu condiţia ca acestea să fie ştampilate la timp.

Cele mai multe circumscripţii electorale, inclusiv în Arizona, Georgia, Michigan, Carolina de Nord, Pennsylvania şi Wisconsin, cer ca majoritatea sau toate buletinele de vot prin corespondenţă să fie primite până în ziua alegerilor. Dar aceste buletine de vot sunt procesate mai lent în Pennsylvania şi Wisconsin. Iar Nevada permite ca buletinele de vot ştampilate până în ziua alegerilor să fie numărate, cu condiţia să ajungă în termen de patru zile.

În plus, ambele campanii vor fi foarte atente la eventualele probleme izolate apărute în ziua alegerilor - conştiente de faptul că Trump deturnează unele dintre aceste incidente pentru a-şi susţine afirmaţiile false conform cărora Harris trişează.

