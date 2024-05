Un candidat la președinția SUA spune că medicii i-au găsit un vierme mort în creier. Echipa sa a venit cu precizări ulterioare

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale din SUA Robert F. Kennedy Jr., nepot al fostului preşedinte asasinat, s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate în ultimii ani, inclusiv cu o anomalie despre care spune că a fost cauzată de un vierme ce i-a intrat în creier şi i-a mâncat o parte din el, a relatat miercuri The New York Times.

Declaraţiile, extrase dintr-un document judiciar şi care au făcut mare vâlvă, au determinat staff-ul său de campanie să vină cu precizări: politicianul este pe deplin recuperat, relatează Reuters şi CNN.

Candidatul independent la preşedinţia SUA Robert F. Kennedy Jr. a avut un parazit în creier în urmă cu mai mult de un deceniu, dar s-a recuperat complet, a declarat campania sa, după ce New York Times a relatat despre această afecţiune.

Citând o depoziţie veche de 12 ani, The New York Times a scris că Kennedy a declarat că un medic i-a spus că o anomalie observată la o scanare a creierului său a fost cauzată de un vierme care i-a intrat în creierul, a mâncat o porţiune din el şi apoi a murit.

Depoziţia din 2012 a avut loc în timpul procedurii de divorţ de cea de-a doua soţie a sa, Mary Richardson Kennedy, a precizat The New York Times, când el susţinea că puterea sa de câştig a fost diminuată de dificultăţile sale cognitive. Mary Richardson Kennedy s-a sinucis în 2012, în timp ce ea şi Kennedy se luptau pentru custodia celor patru copii ai lor.

Ads

Kennedy "a călătorit mult în Africa, America de Sud şi Asia în cadrul activităţii sale de apărător al mediului, iar într-una dintre aceste locaţii a contractat un parazit", a precizat purtătoarea de cuvânt a lui Kennedy, Stefanie Spear, pentru Reuters.

"Problema a fost rezolvată în urmă cu mai bine de 10 ani în urmă, iar el are o sănătate fizică şi mintală robustă", a adăugat ea. "A pune sub semnul întrebării sănătatea domnului Kennedy este o sugestie hilară, având în vedere concurenţa sa", a comentat Spear, referindu-se la vârstele înaintate ale preşedintelui Joe Biden, 81 de ani, şi ale fostului preşedinte Donald Trump, care are 77 de ani.

Ads

Kennedy, care concurează ca independent cu fostul preşedinte republican Donald Trump şi cu preşedintele democrat Joe Biden pentru Casa Albă, în noiembrie, ar putea obţine 8% din voturi, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos din martie.

După vâlva iscată de dezvăluirile din New York Times, Kennedy s-a adresat alegătorilor pe platforma socială X făcând aluzie la respectiva problemă de sănătate. "Mă ofer să mai mănânc încă 5 viermi de creier şi totuşi o să-i înving pe preşedintele Trump şi pe preşedintele Biden într-o dezbatere", s-a lăudat Kennedy. "Mă simt încrezător în rezultat chiar şi cu un handicap de 6 viermi", a glumit el.

În 2010, Kennedy, acum în vârstă de 70 de ani, a suferit pierderi severe de memorie şi s-a confruntat cu "ceaţă" cerebrală, a declarat el în depoziţia făcută doi ani mai târziu. Potrivit NYT, el a consultat neurologi de top, familiarizaţi cu istoricul medical al unchiului său, regretatul senator Ted Kennedy, care a murit de cancer la creier în 2009. Un medic din New York, după ce a analizat o scanare a creierului său, i-a spus că problemele sale de sănătate ar putea fi cauzate de un vierme care a intrat în creierul său, a mâncat o porţiune din el şi apoi a murit, după cum a declarat Kennedy în depoziţia din 2012.

Ads

Cam în aceeaşi perioadă, a precizat New York Times, Kennedy a suferit o intoxicaţie cu mercur, pentru că, spune el, mânca foarte mult peşte. Otrăvirea cu mercur de asemenea poate duce la probleme neurologice precum pierderea vederii periferice, slăbiciune musculară şi probleme cu mişcarea, auzul şi vorbirea, precum şi pierderi de memorie.

Kennedy a declarat pentru NYT că şi-a revenit după pierderea memoriei şi ceaţa cerebrală, iar parazitul avut nu a necesitat tratament.

Pe de altă parte, el s-a luptat timp de decenii cu o fibrilaţie atrială - bătăi neregulate ale inimii. El a declarat pentru NY Times că a trecut mai mult de un deceniu de când a experimentat această afecţiune şi a spus că el crede că acum nu mai suferă de ea.

Dr. Peter Hotez, expert în boli infecţioase şi decan al Şcolii Naţionale de Medicină Tropicală de la Colegiul de Medicină Baylor din Houston, a declarat pentru CNN că este dificil să analizeze pe deplin afirmaţia lui Kennedy fără a se uita la scanări.

"Este o poveste incompletă", după cum a spus el. Dar, vorbind în general, Hotez a spus că persoanele cu infecţii cu tenie de porc în creier - o afecţiune cunoscută sub numele de neurocisticercoză - suferă mai frecvent de convulsii şi uneori trebuie să ia medicamente pentru o perioadă lungă de timp, deoarece atunci când viermii mor, formează un chist calcifiat în creier care poate determina creierul să elibereze substanţe chimice inflamatorii numite citokine.

Ads

"Da, viermii nu hrănesc creierul. Ei trăiesc în creier", a declarat doctorul Hotez. Viermii primesc nutrienţi din organism, dar nu mănâncă ţesutul cerebral, a spus el. Infecţiile cu tenie de porc pot fi dificil de diagnosticat, deoarece atunci când viermele este viu, acesta se maschează de la detectare şi nu apare la scanări. Este mai frecvent să găseşti viermele după ce acesta a murit şi a lăsat în urmă un chist calcifiat în creier, a explicat Hotez.

Kennedy a spus că şi-a schimbat stilul de viaţă în urma acestor episoade de sănătate, inclusiv dormind mai mult, călătorind mai puţin, reducând consumul de peşte şi urmând o terapie de chelare care urmăreşte să detoxifieze organismul de metale.

În campania electorală, Kennedy s-a prezentat ca fiind plin de viaţă şi tânăr în comparaţie cu Biden şi Trump, angajându-se în activităţi obositoare precum schiul şi ridicarea greutăţilor.

Medicul lui Biden, Kevin O'Connor, a declarat în februarie că nu au existat "noi îngrijorări" cu privire la sănătatea preşedintelui, în urm unui examen fizic, iar Casa Albă a declarat că nu a fost făcut niciun test cognitiv, deoarece O'Connor nu l-a considerat necesar.

Ads

Campania lui Trump, la rândul ei, a publicat la sfârşitul anului trecut o scrisoare în care se făceau declaraţii generale despre sănătatea sa - inclusiv afirmaţii potrivit cărora fostul preşedinte are o stare de sănătate "excelentă" şi că examenele sale cognitive "au fost excepţionale" -, dar nu a inclus informaţii despre tipurile de teste pe care le-ar fi făcut Trump sau care au fost rezultatele.

Opiniile lui Kennedy privind sănătatea personală, inclusiv scepticismul său binecunoscut faţă de anumite vaccinuri, au fost o trăsătură distinctivă a imaginii sale publice. El a contestat etichetările potrivit cărora ar fi "antivaccinist", deşi este fondatorul organizaţiei Children's Health Defense, un grup care a fost acuzat de răspândirea de neadevăruri despre vaccinuri.

Ads