Casa Albă avertizează: Declaraţiile „murdare” ale lui Trump potrivit cărora migranţi haitieni ar mânca animale de companie în Ohio „pun vieţi în pericol” VIDEO

Informaţiile false transmise, printre alţii, de Donald Trump, conform cărora migranţi haitieni ar fura şi mânca animale de companie într-un oraş din Ohio pun vieţi în pericol, a denunţat joi, 12 septembrie, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, relatează AFP.

Karine Jean-Pierre, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe atrage atenția că aceste comentarii ”murdare” ale lui Donald Trump pun vieţi în pericol.

"Aceste comentarii murdare (...) pun vieţi în pericol" în "comunităţile care sunt vizate de aceste încercări de a le calomnia", a afirmat Karine Jean-Pierre în cadrul unei conferinţe de presă.

Autorităţile oraşului american Springfield au anunţat că au ordonat evacuarea primăriei joi după o alertă cu bombă, într-un context de critici nefondate din partea lui Donald Trump împotriva migranţilor haitieni care trăiesc în localitate.

"Din cauza unei alerte cu bombă trimise astăzi diverselor autorităţi din Springfield, primăria este închisă", se arată pe contul oficial de Facebook al acestui orăşel cu 60.000 de locuitori situat în statul Ohio.

De luni, Springfield se află în centrul unei controverse aprinse, declanşată de dreapta radicală şi alimentată de Donald Trump, care susţine în mod fals că migranţi haitieni atacă pisici sau câini pentru a-i mânca.

Poliţia locală a negat categoric această ipoteză, precum şi numeroase mass-media de verificare a informaţiilor.

