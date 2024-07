Barack Obama a rupt tăcerea privind candidatura Kamalei Harris. ”Va fi un lucru istoric” VIDEO

Fostul președinte Barack Obama și fosta primă doamnă Michelle Obama au anunțat vineri, 26 iulie, că susțin candidatura la președinție a vicepreședintelui Kamala Harris.

”La începutul acestei săptămâni, eu și Michelle am sunat-o pe prietena noastră Kamala Harris. I-am spus că credem că va deveni un președinte fantastic al Statelor Unite și că are întregul nostru sprijin. În acest moment critic pentru țara noastră, vom face tot ce putem pentru a ne asigura că ea va câștiga în noiembrie. Sperăm să ni te alături”, scrie Barack Obama pe X.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA