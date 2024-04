Un bărbat din SUA și-a schimbat numele în „Practic Oricine Altcineva” și vrea să candideze la alegerile prezidențiale FOTO/VIDEO

Texanul care și-a schimbat numele în „Practic Oricine Altcineva” Foto: Facebook/Literally Anybody Else for President 2024

Un bărbat din Texas care şi-a schimbat numele în „Literally Anybody Else” („Practic Oricine Altcineva”) a decis să candideze în alegerile prezidenţiale din Statele Unite în noiembrie, ce ar urma să vadă o nouă confruntare între democratul Joe Biden şi republicanul Donald Trump, relatează AFP.

Profesorul texan, în vârstă de 35 de ani şi fost militar, care şi-a schimbat pe cale legală numele în „Literally Anybody Else”, încearcă să strângă semnăturile necesare pentru a se putea prezenta în alegerile prezidenţiale, în condiţiile în care perspectiva unei a doua confruntări între Joe Biden, în vârstă de 81 de ani, şi Donald Trump, 77 de ani, nu entuziasmează o bună parte a alegătorilor americani.

„Numele meu este Litterally Anybody Else şi mă prezint la alegerile prezidenţiale din Statele Unite”, a declarat el recent într-un interviu pentru postul texan WFAA. „Nu este vorba propriu-zis de mine, ci mai degrabă de ideea de Practic Oricine Altcineva”, a explicat el.

Începând de la mijlocul secolului al XIX-lea, în Statele Unite au ajuns la putere doar preşedinţi proveniţi din partidele republican şi democrat, cu toate că au existat şi candidaţi alternativi.

„Putem găsi pe cineva mai bun din 300 milioane de americani”, consideră texanul, al cărui nume anterior a fost Dustin Ebey. „În realitate, ar trebui să existe o altă cale pentru persoanele ca mine, care s-au săturat de această permanentă trecere a puterii între două partide care nu este în beneficiul oamenilor”, a adăugat el.

Ads

„Oamenii votează pentru răul cel mai mic, nu pentru cineva în care cred sau pe care îl susţin. Ar trebui să aibă opţiunea de a vota pentru cineva care li se aseamănă şi care îi reprezintă”, a mai argumentat texanul.

Pentru a putea fi înscris pe un buletin de vot, candidatul, care îşi face deja campanie cu un tricou pe care scrie „Literally Anybody Else 2024”, are nevoie de cel puţin 113.000 de semnături de la simpatizanţi ce nu au votat în alegerile primare.

Preşedintele în funcţie Joe Biden şi predecesorul său Donald Trump sunt deocamdată la egalitate în sondaje.

„Nu mă amăgesc. Va fi foarte dificil, dar nu imposibil. Am speranţa să avem (pe buletin) Donald Trump, Joe Biden şi pe urmă Literally Anybody Else, imediat dedesubt”, a mai declarat potenţialul candidat alternativ.

Alegătorii au de asemenea posibilitatea să scrie „Literally Anybody Else” direct pe buletinul de vot.

Ads