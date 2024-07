Biden se va adresa națiunii pentru prima dată de la anunțul retragerii din cursa pentru Casa Albă. Când este programat discursul

Joe Biden se va adresa miercuri, 24 iulie, naţiunii pentru prima dată de când s-a retras din cursa pentru Casa Albă, pentru un al doilea mandat, şi şi-a anunţat sprijinul pentru o candidatură a vicepreşedintei Kamala Harris, relatează dpa.

Biden a scris marţi, 23 iulie, pe platforma X că discursul său din Biroul Oval va fi despre "ce urmează şi cum îmi voi termina treaba pentru poporul american. "Discursul este programat pentru 20:00 miercuri (00:00 GMT joi).

Tomorrow evening at 8 PM ET, I will address the nation from the Oval Office on what lies ahead, and how I will finish the job for the American people.