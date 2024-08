Joe Biden le-a spus democraţilor la Convenţia de la Chicago că activitatea sa va fi continuată de „Kamala şi Tim” şi în ceea ce priveşte priorităţile precum protejarea dreptului de vot şi a accesului la avort, precum şi impozitarea celor mai bogaţi.

Președintele american mai spune că alegerea Kamalei Harris ca vicepreşedinte a fost cea mai bună decizie din cariera sa politică.

„Kamala şi Tim îi vor face să plătească partea lor echitabilă. Ei vor proteja securitatea socială, Medicare. Trump vrea să reducă securitatea socială, Medicare. Kamala şi Tim vă vor proteja libertatea... dreptul la vot, vă vor proteja drepturile civile. Şi ştiţi, Trump va face totul pentru a interzice avortul la nivel naţional. Oh, aşa va face. Kamala şi Tim vor face tot ce le stă în putinţă. De aceea trebuie să alegeţi un Senat şi o Cameră pentru a restabili Roe v Wade”, a spus Biden.

Preşedintele a declarat că alegerea Kamalei Harris ca vicepreşedinte a fost „cea mai bună decizie” din cariera sa politică de peste cinci decenii.

„Alegerea Kamalei a fost prima decizie pe care am luat-o... atunci când am devenit candidatul nostru şi a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în întreaga mea carieră”, a declarat preşedintele.

Preşedintele Joe Biden a declarat că Harris va fi un „preşedinte pe care copiii noştri îl vor putea admira”.

„Va fi un preşedinte respectat de liderii lumii, pentru că deja este. Va fi un preşedinte de care putem fi mândri cu toţii şi va fi un preşedinte istoric care îşi va pune amprenta asupra viitorului Americii”, a spus el.

Aluzie la propria experienţă, el a adăugat: „Ca mulţi dintre cei mai buni preşedinţi ai noştri, ea a fost şi vicepreşedinte”.

În încheierea discursului său, Joe Biden a declarat că s-a dedicat slujirii Statelor Unite şi că nu s-a simţit niciodată mai optimist cu privire la viitorul ţării.

„Am făcut o mulţime de greşeli în cariera mea, dar v-am dat tot ce am avut mai bun timp de 50 de ani. Ca mulţi dintre voi, mi-am dat inima şi sufletul naţiunii noastre şi am fost binecuvântat de un milion de ori în schimb cu sprijinul poporului american”, a spus preşedintele.

El a continuat: „Am fost într-adevăr prea tânăr pentru a fi în Senat, pentru că nu aveam încă 30 de ani, şi prea bătrân pentru a rămâne preşedinte. Dar sper că ştiţi cât de recunoscător vă sunt tuturor. Pot spune cu sinceritate, şi o spun cu toată sinceritatea, dându-mi cuvântul de Biden, pot spune cu sinceritate că sunt mai optimist în privinţa viitorului decât eram când am fost ales senator al Statelor Unite în vârstă de 29 de ani”.

Discursul lui Biden a fost energic şi a fost primit cu aplauze susţinute. A fost emoţionat, la un moment dat ştergându-şi lacrimile, şi a avut tonul - aşa cum era de aşteptat - al unei despărţiri.

