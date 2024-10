Preşedintele american Joe Biden şi vicepreşedinta sa Kamala Harris au vizitat mai multe state de pe coasta la Atlantic devastate de Uraganul Helene, o catastrofă pe care Donald Trump a transformat-o în argument de campanie, relatează AFP.

Joe Biden a sosit în South Carolina miercuri după-amiaza (ora locală) şi apoi s-a dus în statul vecin North Carolina - cel mai afectat, cu peste 70 de morţi.

As search-and-rescue teams continued to comb through the devastation left by Hurricane Helene for the missing and deliver aid to residents affected, US President Joe Biden visited South Carolina and North Carolina to survey the damage https://t.co/vKQi80nZmP pic.twitter.com/a47jqX4y1E — Reuters (@Reuters) October 3, 2024

Uraganul Helene a dus la moartea a cel puţin 162 de oameni - potrivit unui bilanţ provizoriu - şi a cauzat pagube considerabile, din cauza unor inundaţii bruşte şi devastatoare.

Preşedintele american în exerciţiu a survolat apoi cu elicopterul Asheville, un oraş de peste 100.000 de locuitori în Masivul Apalaşi, unde pagube uluitoare sunt vizibile peste tot după uragan.

Inundaţiile au luat poduri, au umplut lacuri cu dărâmături, au distrus clâdiri şi au desfiinţat drumuri.

Survivors of Hurricane Helene in North Carolina struggled to piece their lives back together as authorities worked to repair disrupted services like water pipelines and electricity https://t.co/XL7i7HGtZT pic.twitter.com/ox1G7woX4q — Reuters (@Reuters) October 3, 2024

”Ceea ce am văzut mi-a rupt inima”, a declarat pe X Joe Biden.

”Însă, la sol, am văzut vecini ajutând vecini, voluntari şi angajaţi cot la cot şi oameni care se sprijină unul pe altul. Asta e America”, a adăugat el.

Earlier, I took an aerial tour over Western North Carolina to survey the damage. What I saw was heartbreaking. Ads But back on the ground, we’re witnessing neighbors helping neighbors, volunteers and workers standing side-by-side, people leaning on each other. That's America. pic.twitter.com/KO3tYIVpYF — President Biden (@POTUS) October 2, 2024

Reconstrucţia va necesita ”miliarde de dolari şi ani de zile”, a avertizat, la bordul aeronavei prezidenţiale, Air Force One, secretarul Securităţii Interne Alejandro Mayorkas.

”Există localităţi care au literalmente au dispărut”, a subliniat el.

Casa Albă a anunţat că preşedintele vizitează joi, 3 octombrie, Florida şi Georgia, state de asemenea afectate de uragan.

Unele dintre aceste state sinistrate sunt decisive în alegerile prezidenţiale de la 5 noiembrie.

HARRIS, ÎN GEORGIA

”Sunt aici pentru a vă mulţumi şi pentru a vă asculta”, a declarat vicepreşedinta în exerciţiu Kamala Harris, candidata democrată în alegeri, într-o vizită la un centru de Operaţiuni de Salvare la Augusta, în Georgia.

In the wake of Hurricane Helene, we are seeing the best of America. Neighbors are taking care of each other. People are delivering supplies to folks in need. Thank you to everyone who has risen to this moment and stepped in to help. We will rebuild and recover together. pic.twitter.com/CA2TmRaqft — Vice President Kamala Harris (@VP) October 3, 2024

Kamala Harris a felicitat serviciile de salvare pentru acţiunea lor de a ”răspunde nevoilor locuitorilor”.

Over the past few days, communities in the southeast have endured destruction and devastation. Ads While in Augusta, Georgia today, I spoke with people impacted by Hurricane Helene. I also received briefings from those who are working around the clock to help folks on the ground. We… pic.twitter.com/5Hrmg8AexJ — Vice President Kamala Harris (@VP) October 3, 2024

Într-o vizită într-un refugiu, vicepreşedinta a distribuit mese unor familii afectate de uragan şi a fost ovaţionată la plecare.

📍 Augusta, Georgia VP Harris just finished distributing food at Henry Bingham Community Center. She was briefed on Hurricane Helene’s impact and also assessed some of the devastated areas. @VP @KamalaHarris pic.twitter.com/PA7AWxlveu — Ebony Davis (@ebonyjdavis) October 2, 2024

Joe Biden a anunţat că mobilizează 1.000 de militari suplimentari în operaţiuni de salvare în North Carolina, întăriri care se adaugă miilor de salvatori şi membri ai Gărzii Naţionale, o forţă de rezervă care acţionează deja pe teren.

În sudul Masivului Apalaşi, locuitorii sunt rupţi de lume.

”MOARTE CEREBRALĂ”

Cu o lună înainte de scrutinul care se anunţă extrem de strâns, Donald Trump a preluat imediat subiectul.

Fostul preşedinte s-a dus luni la Valdosta, o comună sinistrată în Georgia. ”Statul federal nu este reactiv”, a declarat candidatul republican în faţa unei clădiri parţial distruse.

Trump flew directly to Valdosta to deliver critical supplies to the victims of Helene. Biden was at the beach all weekend. Kamala staged a phone call photo. pic.twitter.com/inPq15OpPC — End Wokeness (@EndWokeness) September 30, 2024

El a acuzat anterior Guvernul federal şi autorităţile democrate din North Carolina de faptul că ”nu ajută deliberat oamenii în zone republicane”.

🚨🇺🇸BIDEN TRIES TO STEAL CREDIT AS TRUMP, ELON DEPLOY STARLINK FOR HURRICANE VICTIMS Trump says he spoke with @elonmusk to deploy Starlink for emergency communications in areas hit by Hurricane Helene. This came before Biden claimed he "directed" the Starlink rollout, which… pic.twitter.com/p6eIdXStPg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 2, 2024

”Minte”, i-a replicat indignat în aceeaşi zi un Joe Biden virulent, denunţând declaraţii ”iresponsabile”.

Preşedintele a respins criticile republicanilor cu privire la modul cum a gestionat criza şi a dat asigurări că a muncit neîncetat, chiar dacă şi-a petrecut weekendul la casa sa de plajă în Delaware.

Joe Biden a dat asigurări miercuri că a aşteptat să se ducă la faţa locului pentru a nu perturba operaţiuni de salvare deja dificile.

”În momente ca acesta, noi lăsăm politicianismul deoparte”, a declarat el miercuri în South Carolina.

Preşedintele democrat a avertizat că modificările climatice cresc gravitatea şi frecvența unor astfel de evenimente meteorologice extreme.

”Nimeni nu poate nega încă impactul crizei climatice, cel puţin aşa sper”, a declarat el. ”Ei trebuie să fie în stare de moarte cerebrală dacă o fac”, a adăugat Joe Biden.

Impactul furtunii asupra alegerilor de la 5 noiembrie rămâne dificil de evaluat.

Potrivit unui sondaj realizat de către universitatea Quinnipiac în perioada 25-29 septembrie, cu un pic înainte şi în timpul uraganului Helene, Donald Trump o devansează pe Kamala Harris în Georgia, unde este creditat cu 50% dintre intenţiile de vot la 44%.

El ar creşte, însă nu în mod clar, împotriva democratei în North Carolina, unde este creditat cu un scor de 49% la 47%.

