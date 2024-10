Președintele SUA Joe Biden anunță că va merge în Carolina de Nord, stat unde uraganul Helene a ucis 118 americani VIDEO

Bilanţul victimelor furtunii din sud-estul Statelor Unite a ajuns luni, 30 septembrie, la 118 morţi, provocând tensiuni în campania electorală.

Bilanţul victimelor furtunii devastatoare care a lovit sud-estul Statelor Unite a ajuns luni la 118 morţi, dezastrul devenind un subiect fierbinte într-o campanie electorală deja dură, iar Casa Albă a respins cu furie afirmaţiile potrivit cărora răspunsul său a fost lent.

Având în vedere că sute de persoane sunt încă date dispărute în mai multe state din sud-estul SUA şi că bilanţul morţilor este în creştere, preşedintele Joe Biden a anunţat că se va deplasa miercuri în Carolina de Nord, devastată de furtună, pentru a monitoriza eforturile de salvare.

#BREAKING: The city of Asheville has announced that nearly 100,000 residents may be without access to water for weeks following the tragic and catastrophic floods caused by the remnants of Hurricane Helene. The devastation has already claimed over 103 lives, and more than 1,073… pic.twitter.com/PPAGMrvdwS