Contul de răspuns rapid al campaniei lui Biden de pe X se numește deja "Kamala HQ" FOTO

Contul de răspuns rapid al campaniei preşedintelui Joe Biden pe platforma X, pe care îl foloseşte pentru a-şi distribui mesajele pe reţelele de socializare în căutarea expunerii şi pentru a răspunde la atacuri, a fost deja redenumit "Kamala HQ", după numele vicepreşedintei SUA, Kamala Harris, informează luni, 22 iulie, EFE.

Aşa-numitele conturi de "răspuns rapid", elemente-cheie în strategiile digitale ale campaniilor de partid, se caracterizează prin dinamismul lor, deoarece permit redactarea unor mesaje care răspund imediat la ceea ce se întâmplă într-un context politic dat.

Echipa preşedintelui Joe Biden a lansat acest cont pe reţelele de socializare la începutul campaniei electorale, pe care l-a creat sub numele de "Biden HQ" şi care, după cum au explicat atunci, avea ca scop să facă să ajungă mesajul candidatului la alegători prin intermediul feedului de conţinut rapid.

Aceste conturi folosesc un limbaj propriu reţelelor sociale, mai popular, şi includ "meme", pentru a disemina videoclipuri şi a pune pe tapet naraţiuni care interesează campaniile datorită expunerii pe care o pot obţine.

În plus, în momente-cheie precum dezbaterile electorale, ele sunt un instrument de răspuns imediat la comentariile politicienilor, fie pentru a combate dezinformarea şi minciunile adversarului, fie pentru a evidenţia punctele importante ale candidatului propriu.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV