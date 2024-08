Armata SUA critică echipa lui Trump după scandalul de la Cimitirul Arlington. „Un incident nefericit” VIDEO

Armata americană a criticat joi, 29 august, echipa de campanie a lui Donald Trump pentru altercaţia dintre aceasta şi o angajată a Cimitirului Naţional Arlington, în cursul unei vizite a candidatului republican la începutul săptămânii, notează AFP.

Fostul preşedinte a mers luni la acest cimitir din apropierea capitalei Washington pentru a participa la o ceremonie în onoarea celor 13 soldaţi ucişi în timpul retragerii forţelor americane din Afganistan, în 2021.

În cursul acestei vizite, a avut loc o altercaţie între echipa lui Donald Trump, care a căutat să fotografieze evenimentul, şi cea a cimitirului, a anunţat miercuri, 28 august Cimitirul Arlington.

