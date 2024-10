Cum s-a desfășurat dezbaterea dintre Tim Walz şi JD Vance. Pe ce s-au concentrat cei doi candidați la vicepreședinția SUA VIDEO

Democratul Tim Walz şi republicanul JD Vance, politicieni americani ale căror poveşti şi retorică au adunat mai multe titluri decât mulţi candidaţi nr. 2 din trecut, s-au confruntat marţi, 1 octombrie, în cadrul singurei dezbateri între candidaţii la vicepreşedinţie înainte de alegerile prezidenţiale din 5 noiembrie.

Potrivit calculului făcut de CNN, Walz a vorbit aproximativ 2 minute mai mult decât Vance în general în timpul dezbaterii de marţi.

Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota, şi-a folosit comentariile de încheiere la dezbaterea de marţi pentru a prezenta coaliţia pe care a format-o colega sa de listă, Kamala Harris.

”Sunt la fel de surprins ca oricine de această coaliţie pe care Kamala Harris a construit-o, de la Bernie Sanders la Dick Cheney şi Taylor Swift”, a spus Walz.

Coaliţia, a subliniat el, reprezintă optimismul că ”politica noastră poate fi mai bună decât este” şi că ”libertatea chiar înseamnă ceva”.

”Nu libertatea guvernului (...) ci libertatea ta de a face alegeri cu privire la tine”, a adăugat Walz.

Walz a mai spus că partenera sa de cursă ”ne aduce o nouă cale de urmat”.

”Ea ne aduce o politică a bucuriei. Ea aduce soluţii reale pentru clasa de mijloc şi vă plasează în centrul acestora”, a spus Walz.

În remarcile finale din timpul dezbaterii, senatorul JD Vance a declarat că el crede că fiecare american, indiferent dacă este bogat sau sărac, merită să aibă nevoile de bază îndeplinite.

”Cred că, indiferent dacă sunteţi bogaţi sau săraci, ar trebui să vă puteţi permite o casă, ar trebui să puteţi trăi în cartiere sigure, ar trebui să nu aveţi comunităţile inundate cu fentanil, iar acest lucru a devenit tot mai dificil din cauza politicilor lui Kamala Harris”, a spus Vance.

De asemenea, el a menţionat că Harris a făcut multe promisiuni cu privire la ceea ce va face ”în prima zi” ca preşedinte în timpul campaniei prezidenţiale.

”A fost vicepreşedinte timp de trei ani şi jumătate. Prima zi a fost acum 1.400 de zile, iar politicile ei au agravat aceste probleme”, a spus el.

”Avem nevoie de schimbare, avem nevoie de o nouă direcţie, avem nevoie de un preşedinte care a mai făcut asta o dată - şi a făcut-o bine. Vă rog să votaţi pentru Donald Trump”, a adăugat el.

Un răspuns privind violenţa armelor de foc a dus la un scurt moment de conciliere între senatorul JD Vance şi guvernatorul Tim Walz, după ce Walz a menţionat că unul dintre copiii săi a fost martor la un schimb de focuri într-un centru comunitar.

”Uite, am un copil de 17 ani care a asistat la o împuşcătură într-un centru comunitar în timp ce juca volei. Aceste lucruri nu te părăsesc”, a spus Walz.

Walz a declarat că s-a întâlnit cu părinţii victimelor de la Sandy Hook înainte de a pleda pentru legi privind armele care respectă Al Doilea Amendament.

”Copilul lor de şapte ani era mort şi ne cereau să facem ceva şi, uite, eu sunt vânător. Deţin arme de foc. Vicepreşedintele şi cu mine înţelegem că există Al Doilea Amendament, dar prima noastră responsabilitate este faţă de copiii noştri”, a mai declarat el.

Walz a declarat că Minnesota a adoptat legi consolidate privind steagurile roşii şi a menţionat Finlanda ca fiind o ţară cu rate ridicate de posesie de arme şi rate scăzute de violenţă armată.

Walz a mai spus că ”a devenit prieten cu trăgătorii din şcoli”. Nu este clar dacă guvernatorul s-a exprimat greşit.

În timpul răspunsului său, Vance şi-a prezentat regretul pentru ceea ce a văzut fiul lui Walz: ”Îmi pare rău pentru asta”.

Senatorul JD Vance a fost întrebat de ce americanii ar trebui să aibă încredere că îi va oferi sfaturi oneste lui Donald Trump în calitate de vicepreşedinte al acestuia - şi nu doar ceea ce fostul preşedinte vrea să audă - având în vedere că a trecut de la a fi un critic fervent al lui Donald Trump la a fi un susţinător ferm al lui Trump şi la a-şi alinia politicile cu fostul preşedinte.

”De asemenea, am fost extrem de deschis cu privire la faptul că m-am înşelat în privinţa lui Donald Trump”, a spus Vance în timpul dezbaterii de marţi.

”Donald Trump a livrat pentru poporul american - salarii în creştere, salarii nete în creştere, o economie care a funcţionat pentru americanii normali, o frontieră sudică sigură - o mulţime de lucruri, sincer, pe care nu credeam că le va putea livra”, a spus Vance.

”Când o dai în bară, când vorbeşti greşit, când înţelegi ceva greşit şi te răzgândeşti, ar trebui să fii sincer cu poporul american în legătură cu asta”, a spus el, adăugând că dă interviuri „pentru a explica de fapt poporului american care este poziţia în legătură cu problemele şi ce s-a schimbat”.

Guvernatorul Tim Walz a susţinut că avortul este problema ”la care se gândeşte toată lumea” şi a apărat un proiect de lege pe care l-a promulgat în Minnesota, care a făcut avortul mai accesibil în stat.

El a citat anecdote ”îngrozitoare” care implică violuri şi complicaţii medicale în care un avort ar fi putut pune medicii în dificultate juridică.

”Acesta este un drept fundamental al omului”, a spus el în timpul dezbaterii de marţi seară.

”Este vorba despre îngrijirea sănătăţii”, a adăugat el.

Guvernatorul Tim Walz a promovat planurile economice ale vicepreşedintelui Kamala Harris.

El a subliniat rolul creşterii stocului de locuinţe disponibile pentru a contribui la scăderea preţurilor inaccesibile ale locuinţelor. Harris a propus construirea a 3 milioane de locuinţe noi în întreaga ţară.

”O casă este mult mai mult decât un bun care poate fi tranzacţionat undeva. Este fundamentală pentru locul în care te afli”, a spus el.

El a pledat, de asemenea, pentru ”asigurarea faptului că reducerile de taxe merg către clasa de mijloc”, cum ar fi creditele fiscale pentru copii, precum şi pentru ”echitate” în stabilirea preţurilor pentru bunurile de uz zilnic.

Apărând planul economic al fostului preşedinte Donald Trump, care a fost criticat de majoritatea economiştilor, senatorul JD Vance a declarat că recunoaşte că americanii se luptă să plătească facturile, iar criza costului vieţii ”se va opri în prima zi” a unui al doilea mandat Trump.

Moderatorii CBS au tăiat microfoanele candidaţilor la vicepreşedinţie pentru prima dată în timpul unui schimb de replici pe tema unui program care ar permite imigranţilor haitieni să se afle în ţară în mod legal.

Senatorul Ohio JD Vance a respins legalitatea programului, în timp ce moderatorii au încercat să treacă la următoarea întrebare. După ce guvernatorul Minnesota Tim Walz a intervenit, au tăiat microfoanele.

Vance a început cu o notă personală, s-a prezentat înainte de prima întrebare.

Înainte ca senatorul de Ohio JD Vance să răspundă la întrebarea dacă ar susţine sau s-ar opune unui atac preventiv al Israelului asupra Iranului, el a luat un moment pentru a se prezenta telespectatorilor, recunoscând că mulţi dintre ei nu ar fi familiarizaţi cu el şi cu guvernatorul Minnesota Tim Walz.

”Am fost crescut într-o familie din clasa muncitoare. Mama mea a avut nevoie de asistenţă alimentară o perioadă din viaţa ei. Bunica mea a avut nevoie de ajutorul asigurărilor sociale pentru a mă creşte şi m-a crescut în parte pentru că mama mea s-a luptat cu dependenţa pentru o mare parte din viaţa mea”, a spus Vance.

”Am mers la facultate pe baza legii GI după ce m-am înrolat în Corpul Puşcaşilor Marini şi am servit în Irak şi, prin urmare, mă aflu aici cerând să fiu vicepreşedintele vostru cu o recunoştinţă extraordinară pentru această ţară, pentru visul american care a făcut posibil ca eu să-mi trăiesc visele”, a adăugat el.

Vance a declarat că obiectivul său este să convingă alegătorii că o a doua preşedinţie a lui Donald Trump ar face visul american mai realizabil.

”Vreau să încerc să vă conving în această seară, în următoarele 90 de minute, că dacă vom avea o conducere mai bună la Casa Albă şi îl vom avea pe Donald Trump înapoi la Casa Albă, visul american va fi din nou realizabil”, a spus Vance înainte de a răspunde la întrebare.

JD Vance spune că ”inimile noastre sunt alături” de victimele uraganului Helene.

Senatorul JD Vance a fost întrebat ce responsabilitate ar avea o eventuală administraţie Trump pentru a încerca să reducă impactul schimbărilor climatice.

El şi-a început răspunsul spunând că devastarea provocată de uraganul Helene este ”o tragedie umană incredibilă, de nedescris”.

”Sunt sigur că guvernatorul Walz mi se alătură în a spune că inimile noastre sunt alături de aceşti oameni nevinovaţi, rugăciunile noastre sunt alături de ei. Şi dorim un răspuns federal cât mai robust şi agresiv posibil pentru a salva cât mai multe vieţi”, a adăugat el.

Walz se eschivează de la întrebarea privind atacul israelian preventiv asupra Iranului, dar spune că SUA ar trebui să fie prezente în Orientul Mijlociu.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat că Statele Unite trebuie să continue să aibă o prezenţă în Orientul Mijlociu şi a spus că susţine continuarea poziţiei alături de Israel împotriva proxeneţilor susţinuţi de Iran.

”Expansiunea Israelului şi a proxeneţilor săi este o necesitate fundamentală absolută pentru ca Statele Unite să aibă o conducere constantă acolo”, a spus Walz, presupunând că a greşit exprimarea, spunând Israel în loc de Iran.

Walz a fost întrebat dacă, în cazul în care ar fi ultima voce din sala de şedinţe, ar susţine un atac preventiv al Israelului asupra Iranului. Guvernatorul nu a răspuns direct la această întrebare.

Kamala Harris a fost considerată câştigătoarea singurei sale dezbateri cu Donald Trump, care a avut loc la 10 septembrie în Philadelphia şi care a fost urmărită de aproximativ 67 de milioane de persoane. Această confruntare nu a schimbat însă prea mult traiectoria unei bătălii electorale extrem de strânse. Chiar dacă Harris a avansat în sondajele naţionale, majoritatea arată că alegătorii rămân împărţiţi destul de egal în cele şapte state care vor decide soarta alegerilor din noiembrie.

Analiştii politici spun că dezbaterile dintre candidaţii la vicepreşedinţie pot fi aprinse, dar în general nu modifică rezultatul alegerilor.

Principalul fapt care a atras atenţia la ultima dezbatere a vicepreşedinţilor, întâlnirea din 2020 dintre senatoarea de atunci Kamala Harris şi vicepreşedintele de atunci Mike Pence, a fost o muscă care a aterizat pe capul lui Pence fără ca acesta să-şi dea seama.

„Nu mă pot gândi la niciuna care să fi făcut o diferenţă reală în alegeri”, a declarat istoricul prezidenţial Thomas Alan Schwartz de la Universitatea Vanderbilt.

Cu toate acestea, cum nu sunt alte dezbateri planificate, Walz şi Vance vor avea ocazia să îşi susţină campaniile chiar în momentul în care votul anticipat începe în toată ţara.

Walz s-a pregătit pentru dezbatere împreună cu secretarul american pentru transporturi, Pete Buttigieg, care a jucat „rolul” lui Vance. Buttigieg, originar din Midwest ca şi Vance, a purtat o cravată roşie pentru a imita ţinuta senatorului de Ohio.

„Este vorba ca guvernatorul să fie guvernator şi să rămână fidel a ceea ce este, nu să fie transformat într-un interlocutor şmecher ca Vance”, a spus consilierul despre pregătirea dezbaterii.

La rândul lui, Vance a apelat la Tom Emmer, un congresman american din Minnesota, pentru a-l înlocui pe Walz în timpul simulării dezbaterii, potrivit unei surse care are cunoştinţă directă de această chestiune.

În ciuda faptului că Vance a scris „Hillbilly Elegy”, o carte de memorii din 2016 devenită foarte populară, alegătorii americani au o părere negativă despre el, arată sondajele Reuters/Ipsos, 51% dintre alegătorii înregistraţi declarând că îl privesc nefavorabil, comparativ cu 39% care îl privesc favorabil. Acesta este un contrast cu Walz, pe care 44% dintre alegătorii înregistraţi îl văd favorabil, faţă de 43% care au declarat o părere nefavorabilă în sondajul din 20-23 septembrie.

Dezbaterea de 90 de minute a fost moderată de jurnalistele Norah O'Donnell şi Margaret Brennan de la CBS.

