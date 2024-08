Michelle Obama, la Convenția Democrată: „Speranţa a revenit! Harris este una dintre cele mai calificate persoane care au candidat vreodată la funcţia de preşedinte” VIDEO

Fosta Primă Doamnă Michelle Obama a vorbit la Convenţia Naţională Democrată din Chicago. Ea a spus că Harris este una dintre cele mai calificate persoane care au candidat vreodată la funcţia de preşedinte.

Obama îşi respectă promisiunea pe care a făcut-o într-un videoclip alături de soţul său, în care cei doi o susţin pe Kamala Harris.

Fosta Primă Doamnă a mai spus că este mândră de Harris şi că se aşteaptă ca viitoarele alegeri să fie istorice.

Tune in now as we highlight Vice President Harris and Governor Walz's bold vision for the country. https://t.co/lNUAEPzNeK