Donald Trump este cel de-al 47-lea președinte al Americii! Donald Trump a fost trădat de multe ori, dar a învins!

În urmă cu câteva luni, imediat după atentatul din statul Pennsylvania, anticipam că Donald Trump va fi viitorul președinte al Americii.

Cât de mult a influențat astăzi electorii americani glonțul care l-a lovit pe președintele Donald Trump?

Fără să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege, într-o lume măcinată de incertitudine, dar și de nesiguranță, așa cum coroboram datele cu Blaga D.I., analist de securitate, Donald Trump este din nou președintele Statelor Unite ale Americii!

Președintele american Donald Trump va schimba lumea?

Cât de mult îi îngrijorează pe adversarii politici atitudinea și politica președintelui american?

În acest sens, reiterarea unor informații este deosebit de importantă! Va extinde Donald Trump politica imigraționistă și „zidul de la graniță” sau va aduce pace?

Apropierea dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin a reprezentat subiectul unor critici, dar și tema serviciilor secrete americane!

Biroul Directorului Comunității Naționale de Informații (Office of the Director of National Intelligence - ODNI) a atras atenția că Moscova îl preferă din nou pe republicanul Donald Trump.

Să fie aceasta teamă un motiv pentru care președintele Donald Trump a fost denumit de mass-media drept „dușmanul poporului” și târât prin interminabile investigații și procese?

De-a lungul carierei sale politice și de afaceri, președintele Donald Trump a avut numeroși oponenți și critici, atât pe plan intern, cât și internațional.

Ads

Deși mulți republicani l-au susținut, au existat și membri ai Partidului Republican care l-au criticat, precum Mitt Romney, John McCain și Liz Cheney, în special în contextul retoricii și acțiunilor sale post-alegeri 2020. Figuri precum Nancy Pelosi, Chuck Schumer și Joe Biden au fost și sunt printre cei mai vocali dintre oponenții democrați ai lui Donald Trump, aceștia criticându-l pentru politicile sale, comportamentul și deciziile administrative.

Între „dușmanii declarați” ai fostului președinte american sunt și mai mulți foști membri ai administrației Trump, precum John Bolton, James Comey și Rex Tillerson, cu memorii și interviuri critice.

În contextul investigațiilor privind interferențele ruse în alegerile din 2016 și alte anchete juridice, nu pot fi neglijate nici conflictele fostului președinte american cu diverse agenții guvernamentale, inclusiv FBI și CIA, acesta fiind acuzat de nenumărate ori de „complot asupra instituțiilor americane”!

În mod cert, președintele american Donald Trump a deranjat și va mai deranja pe cei care direcționează Noua Ordine Mondială!

Ads

Cât este de adevărat că Donald Trump, cunoscut pentru atitudinea radicală, inclusiv cu privire la războiul din Ucraina și la președintele Zelensky, pe care îl numește „agent de vânzări” în urma cererilor de ajutor adresate Statelor Unite ale Americii, poate să aducă pacea?

Să fie întâmplătoare declarația fostului președinte Donald Trump, potrivit Open Sources: „dacă eram președinte, războiul dintre Rusia și Ucraina nu s-ar fi întâmplat niciodată… nici într-un milion de ani”?

Donald Trump este Donald Trump!

Fără să țină seama de părerea celor din jurul său, fie că vorbim de șefi de stat, fie că vorbim de consilierii săi, Donald Trump a mers înainte, crezul său fiind America!

Relațiile lui Donald Trump cu lideri internaționali au fost adesea tensionate. De exemplu, Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, Justin Trudeau și Emmanuel Macron au avut momente de dezacorduri semnificative cu Donald Trump.

Cine poate să explice astăzi de ce președintele Donald Trump, în timp ce își anunța candidatura la un nou mandat pentru președinția Statelor Unite ale Americii, era apreciat de adversarii săi politici drept „un fascist autoritar care trebuie oprit cu orice preț”?

Ads

Cine este Donald Trump?

Cunoscut pentru stilul său de comunicare directă și declarațiile controversate, Donald Trump nu este un președinte comod pentru cei care vor să îngenuncheze America!

Donald Trump nu trăiește din politică!

În clasamentul din 2023, Forbes estima averea netă a lui Donald Trump la aproximativ 2,5 miliarde de dolari, o estimare similară realizată de Bloomberg Billionaires Index confirmând averea lui Donald Trump în jurul aceleiași sume.

Donald Trump este una dintre cele mai controversate figuri din politica modernă, iar de-a lungul carierei sale a fost implicat într-o serie de controverse care au avut impact atât la nivel național, cât și internațional.

În timpul mandatului său, Trump a fost acuzat că ar fi beneficiat de sprijinul Rusiei în alegerile din 2016. Investigația condusă de consilierul special Robert Mueller a examinat posibilele legături între echipa sa de campanie și oficialii ruși, dar nu a găsit suficiente dovezi pentru a-l acuza de conspirație.

Donald Trump a fost acuzat că a exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a-l investiga pe Joe Biden și pe fiul acestuia, Hunter Biden, amenințând că va retrage ajutorul militar. În 2019, Camera Reprezentanților l-a pus sub acuzare, însă Senatul, dominat de republicani, l-a achitat.

Ads

După alegerile din 2020, Donald Trump a susținut în mod repetat că rezultatele au fost fraudate, în ciuda lipsei de dovezi. La 6 ianuarie 2021, o mulțime de susținători ai săi au atacat Capitoliul SUA, iar Trump a fost acuzat de incitare la violență. Din nou, a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanților, dar a fost achitat de Senat.

Donald Trump a fost criticat pentru declarațiile frecvente care nu erau susținute de fapte și pentru promovarea de „teorii ale conspirației”, în special, afirmațiile despre fraudarea alegerilor din 2020.

Donald Trump a adoptat o poziție dură împotriva imigrației ilegale, promovând construirea unui zid la granița cu Mexicul și introducând politica de „toleranță zero”, care a dus la separarea familiilor de migranți. Aceasta a generat critici atât în țară, cât și în străinătate pentru tratamentul inuman aplicat imigranților.

Donald Trump a retras SUA din Acordul de la Paris și a sprijinit industriile de combustibili fosili, fapt care a atras critici internaționale și a amplificat dezbaterea despre schimbările climatice.

Ads

După plecarea din funcție, Trump s-a confruntat cu multiple procese și investigații. Printre acestea se numără acuzațiile legate de fraude financiare în afacerile sale și manipularea incorectă a documentelor clasificate.

Donald Trump a fost criticat pentru relațiile sale cordiale cu lideri autoritari, precum Kim Jong-un din Coreea de Nord și Vladimir Putin din Rusia, și pentru retorica sa uneori ostilă față de aliații tradiționali ai SUA.

Aceste controverse l-au transformat într-o figură polarizantă, susținută de mulți pentru că „sparge” tiparele politice tradiționale, dar și puternic contestată pentru acțiunile și retorica sa, care au stârnit diviziuni și tensiuni atât în SUA, cât și pe plan internațional.

Tăvălit de adversarii politici, contestat de adversarii văzuți și nevăzuți, subiect de analiză pentru investigațiile CIA și FBI, dar susținut de majoritatea americanilor, Donald Trump este astăzi cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii!

Cum va influența alegerea președintelui american apropiatele alegeri prezidențiale din România?

Ads

Cât de mult va conta votul românilor pentru alegerea viitorului președinte al României?

Va fi viitorul președinte al României fostul înalt funcționar ONU, Călin Georgescu, cunoscut pentru relațiile excelente cu Donald Trump și reprezentanții republicanilor americani?

Va fi viitorul președinte al României, Mircea Geoană, fost secretar general adjunct NATO și fost ambasador al României în SUA?

Cât de mult va reuși Ana Birchall, unul dintre cei mai bogați oameni politici, cu afaceri de milioane de dolari inclusiv în Statele Unite ale Americii, să ajungă președinte al României?

Cât de adevărat este că, după victoria lui Donald Trump, candidații susținuți de partidele politice, Elena Lasconi, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, nu vor ajunge la „turul de încălzire” pentru președinția României, după cum amintea Ovidiu V., bun cunoscător al realităților transatlantice?

Cât de mult vor influența „fermele de troli” votul românilor?

Ads

Să fie o simplă întâmplare că site-ul partidului AUR a fost spart de hackeri în urmă cu câteva ore? „În locul conținutului obișnuit, pe prima pagină a site-ului apar mesaje în limbile rusă și engleză, plus numele lui Traian Băsescu, o fotografie cu Marcel Ciolacu și un link la clipul unei manele”!

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads