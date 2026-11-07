Economia Europei poate suferi după alegerile din SUA. Bursele înregistrează pierderi cât 7 PIB-uri ale României, doar pe piața giganților tech

Wall Street și piețele bursiere din Asia au scăzut puternic după alegerile din SUA. Giganții din domeniul tehnologiei au pierdut 3.200 de miliarde de dolari, o sumă comparabilă cu șapte PIB-uri ale României.

Bursa de pe Wall Street a fost puternic afectată după alegerile intermediare din SUA din 3 noiembrie, iar acțiunile producătorilor de cipuri s-au numărat printre cele mai lovite. Președintele Donald Trump i-a învinuit pe democrați pentru prăbușirea burselor americane. Au fost afectate și bursele din Coreea de Sud și Japonia, din cauza temerilor că, odată cu preluarea puterii de către democrați, nu se va mai investi la fel de mult în domeniul inteligenței artificiale.

Economistul Cristian Păun a analizat pentru Ziare.com corecția puternică de pe piețele financiare, determinată de temerile investitorilor că dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea încetini, temeri amplificate de victoria democraților în SUA și de perspectiva unor reguli mai stricte pentru AI și centrele de date.

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„Piețele financiare trec printr-o corecție puternică, în principal pentru că investitorii se tem că dezvoltarea inteligenței artificiale s-ar putea încetini mult. Victoria democraților la alegerile din SUA a crescut aceste temeri, pentru că sunt posibile reguli mai stricte pentru AI și centrele de date. Tot mai mulți investitori încep să se întrebe dacă firmele de tehnologie pot recupera investițiile mari din acest sector. Bursele din Asia au reacționat puternic, întrucât economii precum Taiwan, Coreea de Sud și Japonia furnizează semiconductori și echipamente esențiale pentru industria AI. În esență, vedem o reevaluare rapidă a unor așteptări de profit care au fost prea optimiste”, a explicat economistul Cristian Păun.

Potrivit acestuia, nu trebuie să înțelegem scăderea de 3.200 de miliarde de dolari drept bani retrași efectiv din economie, ci o pierdere de valoare bursieră, iar impactul în economia reală depinde de modul în care firmele și consumatorii își modifică deciziile de cheltuire și investiții.

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„Trebuie să clarificăm ceva: cele 3.200 de miliarde de dolari arată o scădere a valorii acțiunilor, nu bani care au ieșit efectiv din economie. Această sumă vine din scăderea valorii întregii piețe americane, nu doar a marilor companii de tehnologie. Corecția rămâne totuși mare. Când averea financiară scade, oamenii pot cheltui mai puțin, investițiile pot fi amânate, iar firmele pot găsi mai greu finanțare. Dacă scăderea continuă, pot apărea mai puține comenzi, investiții și locuri de muncă în economia reală. Nu contează doar cât au pierdut bursele, ci și cum își vor schimba firmele și consumatorii modul de a cheltui și investi”, a mai precizat economistul.

Cristian Păun arată că Europa rămâne expusă la o încetinire a cheltuielilor companiilor americane pentru inteligență artificială prin burse, fonduri de investiții, lanțuri de aprovizionare și infrastructură digitală, indiferent de proprietatea capitalului.

„Europa va fi afectată, chiar dacă aceste companii au capital american, pentru că aceste companii lucrează peste tot în lume. Europa depinde de industria tehnologică americană prin burse, fonduri de investiții, lanțuri de aprovizionare și investiții în infrastructura digitală. Dacă firmele din SUA cheltuiesc mai puțin pe inteligență artificială, firmele europene pot primi mai puține comenzi, iar investițiile și banii pentru proiecte tehnologice pot scădea. Când bursele din SUA scad, investitorii europeni simt repede efectul. Totuși, cât de mult va fi afectată economia europeană depinde de cât ține corecția și dacă duce la o scădere reală a investițiilor productive”, a conchis economistul.

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