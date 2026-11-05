Elon Musk a ”aruncat la gunoi” 474 de milioane de dolari, după eșecul prietenilor republicani. Companiile sale cad pe bursă în SUA

Elon Musk a pierdut sute de milioane de dolari la alegerile din SUA FOTO: WH

Victoria zdrobitoare a democraților la alegerile intermediare din 3 noiembrie 2026 din Statele Unite a constituit o adevărată lovitură pentru cel mai bogat om din lume. Astfel, în dimineața de miercuri, Elon Musk s-a trezit că a „aruncat la gunoi” suma record de 474 de milioane de dolari pentru susținerea prietenilor săi, candidați din partea Partidului Republican.

Dar după ce Musk a canalizat 224 de milioane de dolari în campania electorală din Texas, candidatul republican la Senat, Ken Paxton, și guvernatorul Greg Abbott au pierdut în fața democraților. A fost un adevărat dezastru pentru miliardarul american, un apropiat al președintelui Donald Trump. În plus, victoria democraților a produs „șocuri” pe Bursa din New York, în sesiunea premarket de miercuri, unde companiile lui Musk, SpaceX și Tesla au scăzut masiv, potrivit CNBC.

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Soarta acțiunilor AI a fost mai mixtă, multe nume ale Big Tech tranzacționându-se în creștere, odată cu deschiderea tranzacțiilor premarket miercuri. Investitorii analizează dacă restricțiile la nivel de stat privind centrele de date ar putea întârzia proiectele pe piețele majore de dezvoltare.

Acțiunile SpaceX și Tesla ale lui Elon Musk au scăzut în tranzacțiile premarket miercuri, după ce democrații au obținut o victorie semnificativă în alegerile de la mijlocul mandatului. SpaceX se tranzacționa ultima dată în scădere cu 4,6%, iar Tesla a scăzut cu 4,4% pe fondul pierderilor mari pentru candidații republicani pe care Musk îi susținuse.

Acțiunile inteligenței artificiale au fost sub presiune peste noapte, deoarece democrații - considerați susținători ai moratoriilor asupra centrelor de date - au câștigat mari în alegerile de la mijlocul mandatului în centre cheie de centre de date.

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Victoria democraților în Texas este un mare regres pentru Musk, unde a susținut puternic candidații republicani și unde își au sediul companiile sale Tesla și SpaceX. Musk a cheltuit un record de cel puțin 474 de milioane de dolari pentru alegerile intermediare și a canalizat 224 de milioane de dolari doar în Texas, unde candidatul republican la Senat, Ken Paxton, și guvernatorul Greg Abbott au pierdut în fața democraților.

Giganții tehnologici Nvidia, Alphabet, Meta și Microsoft au urcat pe bursă

SpaceX construiește în prezent mai mulți gigawați de capacitate a centrelor de date, inclusiv proiecte în Texas. Alegerile intermediare vor încetini ritmul dezvoltării centrelor de date în SUA, a declarat Dan Ives, partener la Yorkville Ives & Co., într-o notă publicată miercuri dimineață.

„Nu există nicio modalitate de a îndulci ideea că preluarea controlului de către democrați, în special asupra Senatului, va crea unele obstacole majore pentru legislația privind inteligența artificială și tehnologia în zona Beltway în următorii 2 ani”, a spus el.

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El a adăugat că alegerile din Texas au fost „cea mai mare îngrijorare” a serii pentru investitorii în tehnologie și comerțul cu inteligență artificială, deoarece de acolo vor proveni aproximativ 25%-30% din gigawații și capacitatea centrelor de date. „Centrele de date din spațiu arată destul de atractive în acest moment”, a spus Musk într-o postare pe X în primele ore ale zilei de miercuri, referindu-se la planurile sale speculative de a construi infrastructură de inteligență artificială în afara planetei.

Giganții tehnologici Nvidia, Alphabet, Meta și Microsoft au crescut cu aproximativ 1-2%, Amazon crescând cu 2,7%. Acțiunile AMD au crescut cu 6,3% după anunțarea câștigurilor marți. Contractele futures pe Nasdaq-100, axat pe tehnologie, au crescut cu 1%. State Street Technology Select Sector SPDR ETF a crescut cu 1,5%.

Piețele anticipau deja că democrații vor câștiga Camera Reprezentanților și, eventual, vor prelua controlul Senatului. Dar trecerea conacului guvernatorului din Texas la democrați a fost o lovitură mare. Democrata Gina Hinojosa este probabil câștigătoarea în fața actualului guvernator republican Greg Abbott, potrivit Associated Press.

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„Singurul lucru care ar putea schimba lucrurile ar fi dacă Abbott ar pierde Texasul”, a declarat Scott Ladner, director de investiții la Horizon Investments, marți, odată cu publicarea rezultatelor. „Pentru că există o întrebare legitimă despre unde se construiesc aceste centre de date?” „Texasul este un teren fertil pentru asta. Și dacă ar pierde, cred că terenul fertil este în mare parte steril. Deci, aceasta va fi o provocare”, a adăugat Ladner.

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