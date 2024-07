Cum alimentează rețeaua X a lui Elon Musk teoriile despre moartea lui Biden. ”Este puțin probabil să supraviețuiască” VIDEO

Aplicația lui Elon Musk, X, a impulsionat teoriile conspirației săptămâna aceasta potrivit cărora președintele Joe Biden a avut o urgență medicală nedezvăluită și ar putea muri sau ar fi murit, în ciuda lipsei de dovezi care să susțină afirmațiile.

Platforma magnatului a continuat să facă alimenteze astfel de teorii chiar și după ce Biden a mers în fața camerelor de știri, într-un discurs adresat națiunii, și a părut sănătos.

Biden s-a adresat națiunii într-o emisiune de la Biroul Oval miercuri seară. De asemenea, a fost auzit vorbind la telefon la un eveniment luni, înainte ca reporterii să-l vadă în persoană marți.

Însă la începutul săptămânii, X a creat două pagini speciale „de tendințe” dedicate a ceea ce spunea că sunt „Sănătatea lui Biden în Vegas” și „Urgența lui Biden’s Vegas: Misterul se dezvăluie”.

Biden se afla în Las Vegas pe 17 iulie când a fost testat pozitiv pentru Covid-19, dar paginile de tendințe sunt pline de speculații care nu au legătură cu Covid-19, inclusiv afirmații false ale utilizatorilor că el a fost ucis sau ar fi ucis în curând de forțe nevăzute.

Speculațiile fără temei că Biden ar fi murit au început să câștige popularitate în presa conservatoare la scurt timp după ce a anunțat duminică pe X și pe alte platforme de socializare că se retrage din cursa prezidențială și îl susține pe vicepreședintele Kamala Harris.

Biden „este în îngrijire medicală și este puțin probabil să supraviețuiască noaptea”.

Dana Perino, o co-gazdă Fox News, a spus duminică la emisiune: „Dovada vieții, vă rog”, iar adeptul teoriilor conspirației de dreapta Alex Jones au avut peste 7 milioane de vizualizări la un videoclip de 7 minute pe care l-a postat luni, intitulat „Este Joe Biden mort?”

PeakMetrics, o companie de cercetare, a declarat că numărul de postări pe X care discută despre moartea lui Biden sau care se confruntă cu o urgență medicală gravă a crescut de la aproximativ 29.000 duminică la aproximativ 120.000 luni și 176.000 marți. Creșteri similare au avut loc după performanța slabă a dezbaterilor lui Biden din iunie și după un interviu TV larg criticat din 5 iunie, potrivit PeakMetrics.

Căutările efectuate de NBC News pentru conținut similar pe alte aplicații de social media, inclusiv Instagram și TikTok, au returnat în mare parte dezmințiri ale zvonurilor.

X a mers dincolo de doar găzduirea teoriilor conspirației. Un angajat al NBC News a primit notificări în X, care îi recomandă postări cu mesaje la fel de întunecate. O postare recomandată de Laura Loomer, o activistă de extremă dreaptă care a fost odată interzisă de la X, a spus fără alte dovezi că, pe baza unei „surse medicale”, Biden se afla „în stadiul terminal al bolii sale”. Postarea ei a avut peste 13 milioane de vizualizări.

The real Joe Biden has been dead since 2019. The guy you've been looking at since then is not Joe Biden.

Real Joe Biden on the left Fake Joe Biden on the right. pic.twitter.com/an7g2QknV1