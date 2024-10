Fiica fostului avocat al lui Trump anunță că o va susține pe Kamala Harris. „Aceste alegeri sunt mult mai importante decât oricare dintre noi” FOTO

Kamala Harris, candidatul democrat la prezidenţiale, a câştigat sprijinul fiicei lui Rudy Giuliani, fostul avocat şi colaborator apropiat al lui Donald Trump, relatează The Guardian.

Caroline Rose Giuliani a scris un articol în Vanity Fair, în care deplânge modul în care tatăl ei, care a fost cândva avocatul personal şi consilierul de încredere al fostului preşedinte Donald Trump, a fost prins în „direcţia distructivă” şi haosul administraţiei Trump şi al consecinţelor acesteia.

„În calitate de fiică a lui Rudy Giuliani, sunt, din păcate, potrivită pentru a le reaminti americanilor cât de dezastruos poate fi să fii asociat cu Trump, chiar şi pentru cei care sunt convinşi că el este de partea lor. Să văd cum viaţa tatălui meu se destramă de când şi-a unit forţele cu Trump a fost extraordinar de dureros, atât la nivel personal, cât şi pentru că dispariţia sa pare legată de o forţă întunecată care ameninţă să consume din nou America.

Nu vreau să fac abstracţie câtuşi de puţin de responsabilitatea individuală, dar ar fi naiv din partea noastră să ignorăm faptul că mulţi dintre cei mai apropiaţi de Trump au căzut în spirale descendente catastrofale. Dacă îl lăsăm pe Trump să se întoarcă în scaunul conducătorului în această toamnă, ţara noastră nu va face excepţie”, a avertizat Caroline Rose Giuliani.

Ea este regizoare şi activistă stabilită în California şi a luat frecvent poziţie faţă de abordările politice ale tatălui său.

„Mă întreb în mod constant cum de America este din nou aici, luând în considerare chiar posibilitatea de a-l alege din nou pe Donald Trump, după toate daunele pe care le-a provocat, atât în timpul mandatului, cât şi de atunci. Există amintiri inconfundabile ale traseului distructiv al lui Trump peste tot în jurul nostru şi mi s-a frânt inima să îl văd pe tatăl meu devenind una dintre ele”, mărturiseşte fiica lui Rudy Giuliani.

Rudy Giuliani, care a fost un primar extrem de popular al New York-ului fiind la conducerea metropolei în timpul atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, a plătit un preţ greu pentru promovarea minciunilor lui Trump conform cărora înfrângerea acestuia în alegerile din 2020 a fost rezultatul unei fraude. El a fost exclus definitiv din profesia de avocat în Washington D.C., săptămâna trecută, pentru că a condus efortul juridic de a anula victoria lui Joe Biden şi a încercat să-şi declare falimentul pentru a evita plata a 148,1 milioane de dolari ca despăgubiri către doi lucrători electorali din Georgia pe care i-a defăimat.

Caroline Rose Giuliani a descris relaţia sa cu tatăl său ca fiind „caraghios de complicată”.

„În ciuda defectelor sale, îl iubesc. L-am văzut trăind pe culmi de neimaginat, iar acum, este la adâncimi insondabile. Ultimul lucru pe care vreau să-l fac este să-l rănesc, mai ales când este deja la pământ”, a scris ea. „În plus, nu ştim niciodată cât timp mai avem de stat cu părinţii noştri. Toate acestea fac ca acest articol să fie cel mai dificil pe care l-am scris vreodată. Totuşi, acest moment şi aceste alegeri sunt mult mai importante decât oricare dintre noi”, arată Caroline Giuliani.

Ea a menţionat poziţiile Kamalei Harris privind drepturile reproductive, precum şi economia şi politica externă şi de mediu ca motive pentru susţinerea ei. „Avem nevoie de lideri cu experienţă, sănătoşi şi fundamental decenţi, care vor lupta pentru noi în loc să lupte împotriva noastră, care ne vor proteja democraţia în loc să o dezmembreze”, a scris ea.

„Ca tânără de 35 de ani, recent logodită şi care urmează să se căsătorească, care speră să se bucure mai mult decât să se teamă de potenţialul de a deveni eu însămi părinte, trebuie să pledez pentru un viitor în care merită să aducem copii”, argumentează ea.

A truly humble and heartening piece written by Giuliani’s daughter. Thank you @carolinerosegiu! Stay strong and caring. Hugs to you 🥰 https://t.co/Hv3ce99Gzq