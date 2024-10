Harris și Trump își intensifică atacurile: „Acest om este plin de minciuni” VIDEO

Cu o lună înainte de alegerile prezidenţiale, Donald Trump şi Kamala Harris s-au atacat reciproc duminică, 6 octombrie, acuzând incompetenţa şi minciunile, în timp ce cursa pentru Casa Albă intră în ultima sa etapă, relatează AFP.

Invitată la foarte popularul podcast „Call Her Daddy”, care are un public majoritar feminin, vicepreşedintele democrat şi-a reluat denunţarea violenţei împotriva femeilor şi a apărat dreptul la avort, subliniind în special „minciunile” lui Donald Trump, care a acuzat-o că este în favoarea „executării bebeluşilor” în a opta sau a noua lună de sarcină.

„Este scandalos de inexact şi insultător să sugerezi că acest lucru se întâmplă, că femeile fac acest lucru. Acest om este plin de minciuni”, a spus ea.

