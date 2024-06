Momentul de bâlbâială al lui Biden în timpul dezbaterii cu Trump. Care ar fi motivul pentru prestația slabă VIDEO

Joe Biden a fost criticat de unii democrați pentru prestația considerată slabă la dezbaterea cu Donald Trump de joi, 27 iunie. Cei doi candidați la alegerile prezidențiale din SUA s-au înfruntat într-un studio CNN, fără public, fără notițe și fără să poată discuta cu echipa lor în pauze.

Criticat pentru vârsta avansată, președintele SUA, Joe Biden, nu a fost tocmai în formă în timpul primei dezbateri alături de contracandidatul său, Donald Trump. Biden are 81 de ani, iar Trump 78.

Momentul cel mai prost pentru Biden din timpul dezbaterii a fost unul în care și-a pierdut ideea spre sfârșitul unei fraze lungi.

„Am reușit să ne asigurăm că toate acele lucruri pe care trebuie să le facem, îngrijirea copiilor, îngrijirea vârstnicilor, să ne asigurăm că continuăm să consolidăm sistemul nostru de sănătate, să ne asigurăm că fiecare persoană în parte este eligibilă pentru ceea ce am reușit să fac cu COVID, să ne ocupăm de tot ce avem de făcut cu...”, a spus președintele SUA, citat de Hotnews, înainte să-și piardă ideea.

„Uite… dacă… Am învins în sfârșit Medicare”, a revenit el cu o remarcă bizară după câteva secunde de confuzie.

Medicare este sistemul federal de asigurări de sănătate din SUA pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani sau cele mai tinere care suferă de dizabilități sau alte probleme de sănătate.

Trump nu a ratat ocazia și l-a taxat pe președintele în funcție cu privire la subiect.

„Păi are dreptate. El a învins Medicaid (n.r. sistemul de asigurări de sănătate pentru angajații din SUA). L-a învins până l-a omorât și distruge Medicare fiindcă toți acești oameni intră, îi pun pe Medicare”, a răspuns Trump, referindu-se la migranții ce încearcă să traverseze ilegal granița în SUA.

BIDEN: "Look, we finally beat medicare."

TRUMP: "Well, he's right. He did beat medicaid. Beat it to death."

pic.twitter.com/h6JFZyfVcc