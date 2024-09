Kamala Harris, atac la Trump după ce republicanul a declarat că avea dreptul să intervină în alegeri: ”Se crede mai presus de lege” FOTO

Echipa vicepreședintei SUA, Kamala Harris, a lansat un atac la adresa candidatului republican, după ce Donald Trump a declarat că avea tot dreptul să intervină în alegerile din 2020. Trump a fost acuzat de contracandidata sa că ”se crede deasupra legii”.

”După ce a încurajat insurecția violentă de pe 6 ianuarie pentru a răsturna rezultatele alegerilor din 2020, Trump a apărat în mod repetat insurgenții care au atacat ofițerii forțelor de ordine. Trump a mai declarat, fără dovezi, ca alegerile din 2024 sunt deja trucate și a refuzat să spună dacă va accepta rezultatele!”, spune echipa H arris-Walz pe X.

Democrații îl acuză pe fostul președinte că, prin declarațiile și faptele sale, se consideră deasupra legii și subliniază că Trump nu avea dreptul să intervină în rezultatul alegerilor.

”Tot ce a promis Donald Trump în campanie - de la ”terminarea” Constituției, la încarcerarea oponenților săi politici și la promisiunea ca va conduce ca un dictator ”din prima zi” - ne face să credem că se crede mai presus de lege. Acum, Trump susține că avea ”tot dreptul” să se amestece în alegerile din 2020. Nu l-a avut”, scriu democrații.

Echipa Kamalei Harris susține că SUA sunt pregătite pentru un nou capitol.

”Poporul american este pregătit să meargă mai departe. Americanii știu că vicepreședintele Harris este procurorul puternic de care avem nevoie pentru a da pagina haosului, fricii, diviziunii și care va impune statul de drept!”, încheie echipa Harris-Walz.

BREAKING: Kamala Harris just released her statement slamming Donald Trump for claiming he has every right to interfere illegally in elections. Retweet to make sure all Americans see this and know Kamala Harris isn’t messing around. pic.twitter.com/SvXZCCLlZE