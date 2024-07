Start energic pentru Kamala Harris. Atacuri dure la Trump și promisiuni importante, la primul său miting electoral VIDEO

Dând dovadă de energie, vicepreşedintele american Kamala Harris l-a atacat marţi pe Donald Trump la primul său miting de campanie de când l-a înlocuit pe preşedintele Joe Biden în cursa pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie, în timp ce un sondaj de opinie Reuters/Ipsos arată că ea are un avans marginal de două puncte procentuale faţă de rivalul său republican, relatează Reuters.

Într-un discurs de 17 minute, Harris a atacat agresiv vulnerabilităţile lui Donald Trump, comparând trecutul ei de fost procuror cu dosarul lui de condamnat penal.

Harris a bifat, de asemenea, o listă de priorităţi liberale, spunând că, dacă va fi aleasă, va acţiona pentru a extinde accesul la avort, pentru a facilita aderarea angajaţilor la sindicate şi pentru a aborda violenţa armată, creându-şi astfel un contrast puternic cu Trump, candidatul republican la preşedinţie în alegerile din 5 noiembrie.

"Donald Trump vrea să ne ducă ţara în înapoiere", a declarat ea în faţa unei mulţimi de câteva mii de persoane care o aclamau la West Allis Central High School, într-o suburbie din Milwaukee, în Wisconsin, un stat de luptă electorală intensă, cu un rol esenţial în rezultatul alegerilor.

"Vrem să trăim într-o ţară a libertăţii, a compasiunii şi a statului de drept sau într-o ţară a haosului, a fricii şi a urii?", a întrebat ea retoric.

Mitingul zgomotos a fost într-un contrast notabil cu evenimentele mai mici şi mai discrete organizate de Joe Biden, subliniind speranţa democraţilor că Harris, în vârstă de 59 de ani, poate revigora ceea ce a fost o campanie în declin sub conducerea lui Biden, care are 81 de ani. Publicul a dansat şi a fluturat pancarte cu Harris, în timp ce scandările "Ka-ma-la!" au izbucnit când aceasta a urcat pe scenă.

Ea şi-a subliniat angajamentul faţă de drepturile reproductive, o problemă care i-a afectat pe republicani de când Curtea Supremă a Statelor Unite - condusă de trei judecători numiţi de Trump - a eliminat dreptul la avort la nivel naţional în 2022.

We who believe in reproductive freedom will stop Donald Trump's extreme abortion bans—because we trust women to make decisions about their bodies.

pic.twitter.com/AwfjFQo2C9