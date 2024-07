Kamala Harris continuă campania-fulger și câștigă teren în fața lui Trump. Ce le promite americanilor FOTO/VIDEO

Vicepreşedinta Kamala Harris a mers în campanie joi, 25 iulie, la cel mai mare sindicat al profesorilor din SUA, promiţând o luptă pentru viitor, în timp ce noi sondaje de opinie arată că a reuşit să reducă din decalajul faţă de rivalul republican Donald Trump în statele extrem de disputate, care probabil vor decide rezultatul alegerilor din noiembrie, relatează Reuters.

Ascensiunea rapidă a lui Harris ca succesor al preşedintelui Joe Biden în cursa pentru alegerile prezidenţiale din 5 noiembrie a zguduit o cursă electorală care stagna. Acum, mai multe sondaje arată că ea reuşeşte să reducă avantajul fostului preşedinte Trump.

Într-un discurs ţinut la Houston în faţa Federaţiei Americane a Profesorilor, Kamala Harris, în vârstă de 59 de ani, s-a concentrat pe politica economică şi drepturile angajaţilor, prezentând planuri pentru asistenţă medicală şi îngrijire a copiilor la preţuri accesibile şi criticându-i pe republicani pentru că au blocat limitarea armelor de foc în urma atacurilor din şcoli.

Our teachers are visionaries. They see and encourage the potential in every child — and in doing so, shape the future of our nation.

To the members of the American Federation of Teachers: Thank you for all you do. It was a joy to be with you today. pic.twitter.com/7n5mfbYQb0