Primul clip de campanie al Kamalei Harris abordează temele care au împărțit America: ”Alegem libertatea!” VIDEO

Kamala Harris a lansat primul ei videoclip oficial de campanie în timp ce concurează pentru a obține oficial nominalizarea Partidului Democrat pentru a candida la alegerile prezidențiale împotriva republicanului Donald Trump. Clipul apare la doar câteva zile după ce Joe Biden a anunțat că își abandonează candidatura pentru realegere.

Echipa de campanie a vicepreședintelui în vârstă de 59 de ani a lansat clipul pe canalele ei de socializare joi, 25 iulie.

Harris a obținut de la donatori o sumă record de 81 de milioane de dolari doar în primele 24 de ore ale cursei sale și și-a asigurat suficienți delegați pentru a obține nominalizarea prezumtivă la președinție.

„La aceste alegeri, fiecare ne confruntăm cu o întrebare”, spune Harris, în timp ce hit-ul Freedom – pentru care Beyonce și-a dat acceptul pentru a fi folosit ca imn oficial al campaniei sale – se aude pe fundal.

„În ce fel de țară vrem să trăim?”

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj