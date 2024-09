Kamala Harris, invitata vedetă a starului de televiziune Oprah Winfrey. Numeroase vedete au participat prin teleconferinţă VIDEO

Starul de televiziune Oprah Winfrey şi-a demonstrat joi, 19 septembrie, toată capacitatea de a mobiliza atât vedetele, cât şi reţelele de socializare, primind-o pe Kamala Harris pe un platou de gală dedicat în întregime candidatei democrate la funcţia de preşedinte al Statelor Unite, comentează vineri, 20 septembrie, AFP.

Acest eveniment important de susţinere, organizat în statul Michigan, extrem de disputat în perspectiva alegerilor din 5 noiembrie, a fost transmis în direct online pe mai multe platforme.

It is so good to be with @Oprah for a town hall to speak directly with Americans about the issues on their minds in this election.

Our campaign is about who we are as Americans—and making clear that we stand for freedom, independence, and dignity. pic.twitter.com/5k8h5Ra7Uk